Кто решает, что будут есть дети в школе: как на самом деле утверждают меню

Как формируют меню в школах

Для организации питания в учебных заведениях используют примерное четырехнедельное сезонное меню. На его основе уже составляют ежедневное меню-расписание.

Такой подход позволяет заранее планировать рацион детей на более длительный период, соблюдать установленные нормы питания, учитывать сезонность продуктов и обеспечивать разнообразие блюд.

Кто именно разрабатывает меню зависит от того, как в конкретной школе организовано питание.

Если школа самостоятельно готовит и реализует готовые блюда, меню разрабатывается непосредственно в заведении. К этому привлекают:

медицинского работника - медицинскую сестру или сестру по диетическому питанию;

при отсутствии такого работника - лицо, ответственное за организацию питания;

повара или заведующего производством.

Если питание обеспечивает предприятие-поставщик, меню разрабатывает именно оно, а школа согласовывает его при заключении соответствующих договоренностей.

Кто утверждает школьное меню

Независимо от того, кто разрабатывает меню, примерное четырехнедельное сезонное меню утверждает руководитель учебного заведения.

Если меню разработала школа, его утверждает руководитель. Если меню предложил поставщик услуг питания, руководитель сначала согласовывает его, а затем утверждает.

После этого утвержденное меню должно быть согласовано с территориальным органом Госпродпотребслужбы.

Исключение составляют случаи, когда школа использует меню, рекомендованное Министерством здравоохранения. Тогда дополнительное согласование с Госпродпотребслужбой не требуется.

Что проверяет Госпродпотребслужба

На согласование подают самое примерное четырехнедельное сезонное меню.

Технологические карты на блюда и изделия Госпродпотребслужба не согласовывает. В то же время, служба рекомендует подавать их вместе с меню, чтобы специалисты могли проверить соответствие предусмотренных блюд установленным требованиям без дополнительных уточнений.

Именно на основе примерного сезонного меню и технологической документации в дальнейшем составляют ежедневное меню-расписание.

Что будет, если меню не согласовали

Несогласование меню означает, что его нужно доработать, а не просто формально исправить документы.

В частности, причиной могут стать:

несоответствие установленным нормам питания;

нарушение частоты включения отдельных групп продуктов;

неправильная масса порций;

несоответствие энергетической и питательной ценности рациона;

другие нарушения установленных требований.

В таком случае необходимо учесть замечания, внести изменения и повторно подать меню на согласование в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Можно ли менять блюда в меню

В школе могут возникать ситуации, когда определенный продукт или блюдо необходимо заменить. Однако делать это произвольно нельзя.

Замена должна соответствовать установленным требованиям и обеспечивать надлежащую пищевую ценность рациона. В то же время временные изменения не должны превращаться в постоянное несоблюдение утвержденного меню.

Контроль за соблюдением примерно четырехнедельного сезонного меню и ежедневного меню-расписания возлагается, в частности, на ответственное лицо, определяемое руководителем заведения.

То есть, запланированные блюда и то, что фактически приготовили и выдали детям, должны соответствовать меню-расписанию.

Как кормят детей с особыми диетическими потребностями

Отдельно при организации питания должны учитываться особые диетические потребности детей.

Для таких учеников питание организуют в соответствии с их потребностями и установленными требованиями. Информацию о детях, нуждающихся в специальном питании, должны учитывать при организации работы заведения.

В то же время утвержденное меню - только один из элементов системы. Далее школа должна обеспечить качество и безопасность продуктов, правильное хранение, соблюдение технологии приготовления, необходимый выход порций и выдачу готовых блюд в соответствии с меню-расписанием.