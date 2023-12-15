Кто такой Виктор Орбан. Премьер Венгрии, который критикует Украину и дружит с Путиным
Виктор Орбан за время своей долгой политической карьеры прошел путь от убежденного антисоветчика и русофоба, а позже – сторонника евроатлантической интеграции Украины, до главного союзника Кремля в Евросоюзе и НАТО, который лично встречается с Путиным и даже "гордится" этим. И параллельно пытается расшатывать ЕС изнутри и блокировать вступление туда Украины.
О том, как Виктор Орбан от критики России дошел до партнерства с Путиным, конфликта со всей Европой и рассуждений о "чистоте расы" – в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались публичные заявления Виктора Орбана, материалы BBC, Telex, Guardian.
Русофоб-антисоветчик
Орбан пришел в венгерскую политику в конце 1980-х, во время краха коммунистического блока в Восточной Европе, активно выступал за вывод из страны советских войск, вспоминал о кровавом подавлении Москвой венгерского восстания 1956 года.
Впервые став премьер-министром страны в 1998 году, он не только не поддерживал политические контакты с Россией, но и препятствовал экономической экспансии россиян в Венгрию. BBC называло его "самым антироссийским политиком в Центральной Европе".
В 2002 году Орбан оказался в оппозиции, его политическая платформа все активнее смещалась в сторону национал-консерватизма и популизма. Тем не менее, после российской агрессии против Грузии в 2008 году, Орбан публично выступил с призывом как можно скорее принять Украину и Грузию в НАТО.
В следующем году он посетил съезд правящей в РФ партии "Единая Россия", переориентировался с Запада на Восток, все активнее критиковал европейскую либеральную демократию. В 2010 году его партия "Фидес" выиграла выборы, Орбан снова сел в премьерское кресло, которое сохраняет за собой до сих пор.
Языковой вопрос
В Украине широкая публика впервые обратила серьезное внимание на Орбана в 2014 году, вскоре после начала первой волны российской агрессии. Тогда венгерский премьер выступил с идеей предоставить закарпатским венграм автономию.
С тех пор тема венгерского меньшинства на Закарпатья стала главным инструментом Орбана на украинском направлении. Особенно она обострилась с 2017 года, с принятием Верховной радой нового закона об образовании, направленного на укрепление позиций украинского языка. С тех пор венгерская власть планомерно мешает украинской интеграции в Евросоюз и НАТО, пользуясь принятым в этих организациях принципом консенсусного принятия ключевых решений.
Многократные попытки Киева искать компромисс с Будапештом по национально-языковому вопросу в конечном счете разрушались венгерской стороной. Впрочем, как показали события последних дней, "защита закарпатских венгров" для Орбана скорее была поводом, а не причиной антиукраинской политики.
Ведь даже принятие Радой нового закона о нацменьшинствах, одобренного Евросоюзом, и публичное обращение самих закарпатских венгров с призывом не мешать европейской интеграции Украины его риторику не изменили. Забыв о "защите закарпатских венгров", Орбан сейчас спекулирует на темах коррупции в Украине, российско-украинской войны (которую, по его мнению, Украина никогда не выиграет) и т.д.
Путь к авторитаризму
За время второй премьерской каденции Орбана Венгрия планомерно деградирует в плане демократии, по мнению многих обозревателей, скатившись уже до фактического авторитаризма. В сентябре прошлого года Европарламент обратился к Еврокомиссии с призывом ввести санкции против Венгрии за сворачивание демократических свобод, в частности, свободы слова, ущемление прав меньшинств, утрату независимости судебной системы и т.д.
Из-за проблем с верховенством права и правами человека Брюссель регулярно блокирует многомиллиардные выплаты Венгрии из общеевропейского бюджета, и этот вопрос является темой постоянных торгов между Орбаном и европейскими чиновниками, в том числе и по вопросу Украины.
Собственно, и согласие Орбана не блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС непосредственно связано с разморозкой 10 миллиардов евро для Будапешта.
Во внутренней политике Орбан системно продвигает в Венгрии ультраконсервативную повестку, позиционируя мигрантов и ЛГБТ-сообщество врагами его нации. Временами он позволяет себе тезисы, которые в Европе озвучивают разве что маргинальные ультраправые политики, но не лидеры государств.
Так, летом прошлого года большой скандал вызвало его выступление о "смешении европейских и неевропейских рас", в котором он подчеркивал, что в Венгрии, в отличие от других стран континента, сохраняется "расовая чистота".
В поисках друзей
В своем хроническом противостоянии с Брюсселем Орбан отчаянно ищет союзников, среди правых и ультраправых партий Европы. Долгое время его ключевым партнером была правившая в Польше "Право и справедливость", которой Евросоюз выдвигал аналогичные обвинения в авторитарных замашках, ущемлении прав человека, свободы слова и независимости правосудия и т.д.
Но полномасштабная агрессия РФ против Украины рассорила Будапешт и Варшаву. Лидер "ПиС" Ярослав Качинский прямо заявил, что его страна не будет сотрудничать с Орбаном из-за антиукраинской позиции последнего. По аналогичной причине расстроились и отношения Орбана с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая также заняла радикально проукраинскую позицию.
Единственный успех Орбана последнего времени – приход ко власти в Словакии популистов во главе с Робертом Фицо. Но тот является еще большим оппортунистом, чем сам Орбан, и на масштабный открытый конфликт с Брюсселем идти явно не готов.
В такой ситуации естественным союзником Орбана оказался Владимир Путин. Их позиции совпадают по множеству вопросов: от консервативно-популистской риторики, ненависти к "либеральной демократии" и презрения к правам человека - и до войны в Украине. Орбан неустанно озвучивает максимально выгодные Кремлю нарративы, ключевой из которых – поддержка Украины со стороны Запада бессмысленна и должна быть прекращена. Есть и чисто экономический фактор: Венгрия получает от России энергоносители со скидкой, а россияне построят в стране АЭС "Пакш-2".
В венгерских кругах ходит еще одно объяснение резкого разворота Орбана на Москву в конце 2000-х: якобы он банально получил от Кремля чемодан с деньгами. Но реальных доказательств этой версии пока никто не предоставил.
Напомним, вчера Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Вопреки опасениям, Виктор Орбан не стал блокировать это решение. По сообщениям европейских СМИ, немецкий канцлер Олаф Шольц предложил ему выйти из зала во время голосования, благодаря чему решение по Украине было принято единогласно.
Более подробно о том, что далtе ждет Украину на пути в ЕС, - в материале РБК-Украина.
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