Кто такой Славомир Менцен – кандидат в президенты Польши, который называет Бандеру преступником

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Кто такой Славомир Менцен?

Какие его политические взгляды?

Что известно о скандальном визите Менцена во Львов?

Биография Славомира Менцена

Славомир Ежи Менцен родился 20 ноября 1986 в Торуни (город в центральной Польше).

Окончил экономический факультет Университета Коперника в Торуни и получил степень доктора экономики. Он также имеет степень бакалавра по теоретической физике.

Как рассказывал сам Менцен, с детства он страдал от легких расстройств аутизма – синдрома Аспергера. Однако это не помешало ему учиться и строить карьеру.

До прихода в политику Славомир Менцен занимался разными видами бизнеса. Он был владельцем пункта обмена валют, магазина оружия, пивоварни и паба. Однако самым прибыльным его делом стала фирма по налоговому консультированию.

Фото: Славомир Менцен выдвигается в президенты Польши (Getty Images)

Еще в студенческие годы Менцен сблизился с торунскими консервативными либералами (Уния реальной политики) и партией праворадикального политика Януша Корвина-Микке KORWiN (впоследствии "Новая Надежда").

В 2015 году Менцен стал активистом партии KORWiN (в 2019 году партия присоединилась к коалиции "Конфедерация Свобода и Независимость").

На местных выборах 2018 баллотировался на пост мэра Торуни, занял пятое место с 3,94% голосов.

В 2022 году возглавил партию "Новая Надежда" после ухода Януша Корвина-Микке.

после ухода Януша Корвина-Микке. В 2023 году Менцен был избран депутатом Сейма .

. В августе 2024 года Совет лидеров Конфедерации выдвинул его кандидатом на пост президента Польши.

По данным опроса CBOS, опубликованном 15 мая, кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен на выборах президента 18 мая может набрать 13,7% голосов, заняв третье место. Лидирует в рейтингах мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 32,7% поддержки, а на втором месте кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 27,5%.

Политические взгляды и скандалы

Славомир Менцен известен своими крайне правыми взглядами. Сам себя он называл монархистом, не скрывая пренебрежения к демократии.

"Демократия – это странная, глупая система", – заявлял Менцен и высказывал мнение, что настоящие экономические реформы возможны только в странах с авторитарным режимом.

Политик открыто поддерживает консервативные и католические ценности. Он считает их "наиболее проверенной системой, базирующейся на здравом уме".

В прошлом выступал против членства Польши в Евросоюзе, хотя впоследствии изменил риторику, учитывая отношение поляков к ЕС. Несмотря на это, Менцен продолжает резко критиковать Брюссель. В 2023 году он заявил: "Сегодня ближе всего к фашизму – Европейский Союз". Он также называл ЕС "тоталитарным государством"

Менцен высказывается против климатической политики ЕС, в частности, Европейского зеленого соглашения. Он считает, что оно приведет к росту цен на энергоносители и ухудшению экономической ситуации. Кроме того, он жестко критикует миграционную политику Евросоюза и заключение миграционного соглашения, предусматривающего распределение беженцев между странами-членами.

Кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" выступает за снижение налогов и сокращение государственных расходов. Он также является сторонником восстановления смертной казни и противником абортов.

Фото: Славомир Менцен во время предвыборной кампании (facebook.com/slawomirmentzen)

В 2019 году Менцен оказался в центре скандала, когда заявил: "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза". Позже он объяснил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.

Славомир Менцен также известен своими эпатажными идеями. Он организовал встречи под лозунгом "Пиво с Менценом", во время которых участники могут купить пиво его собственной пивоварни и пообщаться с политиком. Эту инициативу неоднократно критиковали за пропаганду алкоголя. К тому же, сам Менцен говорил, что не может отвечать на сложные вопросы, ведь выпивает во время таких встреч по 5 бутылок пива.

Еще один скандал спровоцировали высказывания политика о наказании детей, когда он заявил, что "дети, которых бьют, имеют меньше проблем, чем те, кого вообще не наказывают".

Менцен активно использует социальные сети для общения с избирателями. Он стал самым популярным польским политиком в TikTok и на YouTube (имеет канал из 824 тыс. подписчиков).

Антиукраинская позиция и визит во Львов

Кандидат в президенты Польши от партии "Конфедерация" демонстрирует антиукраинскую позицию как в исторических вопросах двусторонних отношений государств, так и по поводу нынешней войны, которую развязала РФ.

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Славомир Менцен и Анна Брилка, евродепутат от "Конфедерации", поехали во Львов, чтобы записать провокационные видео возле памятника Степану Бандере и на фоне разрушенного музея Романа Шухевича.

В видео они возмутились "ужесточению украинского национализма", а Менцен назвал Бандеру и Шухевича "террористами".

"Бандера – это террорист, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков. Подчиненные этого человека убили 100 тысяч поляков", – заявил кандидат в президенты Польши.

"Роман Шухевич также был террористом, осужденным польским межвоенным судом. Затем был главой УПА, ответственным за "волынскую резню", – говорит Славомир Менцен во втором видео.

Политик выразил возмущение относительно того, что в 2001 году был открыт музей, посвященный Шухевичу, а после разрушения российским беспилотником его собираются восстанавливать.

"Польша дает деньги Украине на восстановление Львова. А украинцы, что отстраивают во Львове? Памятник преступнику! Конец с бандеризмом в Украине! Украина должна перестать чествовать преступников, которые осуществляли этнические чистки поляков", – сказал он.

На это резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, назвав Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом". Садовый написал в соцсети Х, что Менцену следует проявить храбрость и записать подобное видео у Донецкой стелы.

"Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину", - отметил мэр Львова.

На публикацию Садового Менцен отреагировал другим провокационным заявлением. Он сказал, что "поехал в красивый и культурно польский город Львов, которому россияне в свое время нанесли много вреда".

"На месте я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидников, преступников и убийц моих соотечественников. Вам нужно запретить въезд в Польшу", – ответил Менцен Садовому.

Во время визита во Львов Славомир Менцен также посетил Кладбище Орлят, где возложил цветы.

"Как президент Республики Польша, я сделаю все, чтобы не было ни одного нового польского военного кладбища. Я не позволю, чтобы польских солдат отправляли в Украину!", – отметил он.

Фото: Славомир Менцен и Анна Брилка на кладбище Орлят во Львове (x.com/SlawomirMentzen)

Кстати, об этом идет речь и в предвыборной программе Менцена. Кандидат в президенты отмечает, что безопасность Польши и поляков является для него приоритетом.

"Польша бескорыстно помогает Украине с первых дней войны с Россией, но мы никогда не можем допустить, чтобы Польша разделила судьбу украинцев. Как главнокомандующий Вооруженными Силами, я никогда не соглашусь на отправку польских солдат в Украину. Я выступаю против любых действий, которые могут привести к вовлечению нашей родины в эту войну. Польша должна оставаться безопасной и сильной страной", – сказано в программе Славомира Менцена.

К тому же, Менцен открыто поддерживает акции польских перевозчиков и фермеров, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, в частности "Ягодин-Дорогуск".

Именно политсила Менцена "Конфедерация" была среди организаторов блокирования украинских грузов, в том числе зерна, следовавшего транзитом через Польшу.

Также ультраправый кандидат в президенты критикует политику Польши в отношении украинских беженцев.

"Сейчас мы присылаем в Украину оружие, деньги, социальные выплаты, лечим украинцев в Польше бесплатно – им даже не нужно платить медицинское страхование, а полякам нужно платить. В ответ мы получаем клевету, оскорбления и абсолютно никакой благодарности. Это отнюдь не партнерская договоренность", – заявил он.

27 февраля 2025 Славомир Менцен был внесен в реестр "Миротворец" за разжигание межнациональной вражды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды, рашизма, антисемитизма, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Выборы президента в Польше

Президентские выборы в Польше назначены на воскресенье, 18 мая 2025. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши примет присягу 6 августа 2025.

Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку закон позволяет занимать этот пост не более двух сроков.

Среди основных претендентов на пост президента рассматриваются: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция", кандидат от партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий и представитель ультраправой политической силы "Конфедерация" Славомир Менцен.

При подготовке использовались: публикации wiadomosci, TVN 24, Новая Польша, Polsat News, страница Славомира Менцена в Х и сайт кандидата в президенты, сообщение Андрея Садового в Х, данные из Wikipedia.