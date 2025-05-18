Кто такой Славомир Менцен – кандидат в президенты Польши, который называет Бандеру преступником

В выборах президента Польши 18 мая принимает участие Славомир Менцен – представитель ультраправой "Конфедерации". Он активно демонстрирует антиукраинскую позицию: поддерживает блокировку границы, выступает против отправки польских войск в Украину, обвиняет украинцев в "культе Бандеры", которого считает террористом и преступником.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает о кандидате на пост президента Польши Славомире Менцене.
Главное:
Славомир Ежи Менцен родился 20 ноября 1986 в Торуни (город в центральной Польше).
Окончил экономический факультет Университета Коперника в Торуни и получил степень доктора экономики. Он также имеет степень бакалавра по теоретической физике.
Как рассказывал сам Менцен, с детства он страдал от легких расстройств аутизма – синдрома Аспергера. Однако это не помешало ему учиться и строить карьеру.
До прихода в политику Славомир Менцен занимался разными видами бизнеса. Он был владельцем пункта обмена валют, магазина оружия, пивоварни и паба. Однако самым прибыльным его делом стала фирма по налоговому консультированию.
Еще в студенческие годы Менцен сблизился с торунскими консервативными либералами (Уния реальной политики) и партией праворадикального политика Януша Корвина-Микке KORWiN (впоследствии "Новая Надежда").
По данным опроса CBOS, опубликованном 15 мая, кандидат от "Конфедерации" Славомир Менцен на выборах президента 18 мая может набрать 13,7% голосов, заняв третье место. Лидирует в рейтингах мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 32,7% поддержки, а на втором месте кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 27,5%.
Славомир Менцен известен своими крайне правыми взглядами. Сам себя он называл монархистом, не скрывая пренебрежения к демократии.
"Демократия – это странная, глупая система", – заявлял Менцен и высказывал мнение, что настоящие экономические реформы возможны только в странах с авторитарным режимом.
Политик открыто поддерживает консервативные и католические ценности. Он считает их "наиболее проверенной системой, базирующейся на здравом уме".
В прошлом выступал против членства Польши в Евросоюзе, хотя впоследствии изменил риторику, учитывая отношение поляков к ЕС. Несмотря на это, Менцен продолжает резко критиковать Брюссель. В 2023 году он заявил: "Сегодня ближе всего к фашизму – Европейский Союз". Он также называл ЕС "тоталитарным государством"
Менцен высказывается против климатической политики ЕС, в частности, Европейского зеленого соглашения. Он считает, что оно приведет к росту цен на энергоносители и ухудшению экономической ситуации. Кроме того, он жестко критикует миграционную политику Евросоюза и заключение миграционного соглашения, предусматривающего распределение беженцев между странами-членами.
Кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" выступает за снижение налогов и сокращение государственных расходов. Он также является сторонником восстановления смертной казни и противником абортов.
В 2019 году Менцен оказался в центре скандала, когда заявил: "Мы не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза". Позже он объяснил, что его слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы.
Славомир Менцен также известен своими эпатажными идеями. Он организовал встречи под лозунгом "Пиво с Менценом", во время которых участники могут купить пиво его собственной пивоварни и пообщаться с политиком. Эту инициативу неоднократно критиковали за пропаганду алкоголя. К тому же, сам Менцен говорил, что не может отвечать на сложные вопросы, ведь выпивает во время таких встреч по 5 бутылок пива.
Еще один скандал спровоцировали высказывания политика о наказании детей, когда он заявил, что "дети, которых бьют, имеют меньше проблем, чем те, кого вообще не наказывают".
Менцен активно использует социальные сети для общения с избирателями. Он стал самым популярным польским политиком в TikTok и на YouTube (имеет канал из 824 тыс. подписчиков).
Кандидат в президенты Польши от партии "Конфедерация" демонстрирует антиукраинскую позицию как в исторических вопросах двусторонних отношений государств, так и по поводу нынешней войны, которую развязала РФ.
В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Славомир Менцен и Анна Брилка, евродепутат от "Конфедерации", поехали во Львов, чтобы записать провокационные видео возле памятника Степану Бандере и на фоне разрушенного музея Романа Шухевича.
В видео они возмутились "ужесточению украинского национализма", а Менцен назвал Бандеру и Шухевича "террористами".
"Бандера – это террорист, который во времена Второй Речи Посполитой был приговорен польским судом к смертной казни за убийства поляков. Подчиненные этого человека убили 100 тысяч поляков", – заявил кандидат в президенты Польши.
"Роман Шухевич также был террористом, осужденным польским межвоенным судом. Затем был главой УПА, ответственным за "волынскую резню", – говорит Славомир Менцен во втором видео.
Политик выразил возмущение относительно того, что в 2001 году был открыт музей, посвященный Шухевичу, а после разрушения российским беспилотником его собираются восстанавливать.
"Польша дает деньги Украине на восстановление Львова. А украинцы, что отстраивают во Львове? Памятник преступнику! Конец с бандеризмом в Украине! Украина должна перестать чествовать преступников, которые осуществляли этнические чистки поляков", – сказал он.
На это резко отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, назвав Менцена "пророссийским политиком с польским паспортом". Садовый написал в соцсети Х, что Менцену следует проявить храбрость и записать подобное видео у Донецкой стелы.
"Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину", - отметил мэр Львова.
На публикацию Садового Менцен отреагировал другим провокационным заявлением. Он сказал, что "поехал в красивый и культурно польский город Львов, которому россияне в свое время нанесли много вреда".
"На месте я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ геноцидников, преступников и убийц моих соотечественников. Вам нужно запретить въезд в Польшу", – ответил Менцен Садовому.
Во время визита во Львов Славомир Менцен также посетил Кладбище Орлят, где возложил цветы.
"Как президент Республики Польша, я сделаю все, чтобы не было ни одного нового польского военного кладбища. Я не позволю, чтобы польских солдат отправляли в Украину!", – отметил он.
Кстати, об этом идет речь и в предвыборной программе Менцена. Кандидат в президенты отмечает, что безопасность Польши и поляков является для него приоритетом.
"Польша бескорыстно помогает Украине с первых дней войны с Россией, но мы никогда не можем допустить, чтобы Польша разделила судьбу украинцев. Как главнокомандующий Вооруженными Силами, я никогда не соглашусь на отправку польских солдат в Украину. Я выступаю против любых действий, которые могут привести к вовлечению нашей родины в эту войну. Польша должна оставаться безопасной и сильной страной", – сказано в программе Славомира Менцена.
К тому же, Менцен открыто поддерживает акции польских перевозчиков и фермеров, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, в частности "Ягодин-Дорогуск".
Именно политсила Менцена "Конфедерация" была среди организаторов блокирования украинских грузов, в том числе зерна, следовавшего транзитом через Польшу.
Также ультраправый кандидат в президенты критикует политику Польши в отношении украинских беженцев.
"Сейчас мы присылаем в Украину оружие, деньги, социальные выплаты, лечим украинцев в Польше бесплатно – им даже не нужно платить медицинское страхование, а полякам нужно платить. В ответ мы получаем клевету, оскорбления и абсолютно никакой благодарности. Это отнюдь не партнерская договоренность", – заявил он.
27 февраля 2025 Славомир Менцен был внесен в реестр "Миротворец" за разжигание межнациональной вражды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение российской пропаганды, рашизма, антисемитизма, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президентские выборы в Польше назначены на воскресенье, 18 мая 2025. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур может состояться 1 июня. Новоизбранный президент Польши примет присягу 6 августа 2025.
Действующий глава государства Анджей Дуда не имеет права участвовать в выборах в третий раз, поскольку закон позволяет занимать этот пост не более двух сроков.
Среди основных претендентов на пост президента рассматриваются: мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии "Гражданская коалиция", кандидат от партии "Право и Справедливость" Кароль Навроцкий и представитель ультраправой политической силы "Конфедерация" Славомир Менцен.
При подготовке использовались: публикации wiadomosci, TVN 24, Новая Польша, Polsat News, страница Славомира Менцена в Х и сайт кандидата в президенты, сообщение Андрея Садового в Х, данные из Wikipedia.
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