Кто такой шуряк, свояк и золовка? Полный список родственных связей на украинском языке: с примерами и объяснениями

В украинском языке существует четкая и богатая система терминов, описывающих родственные связи - как по крови, так и через брак. Она часто вызывает путаницу, особенно в новых семьях.
РБК-Украина предлагает словарик, который поможет вам не путаться во время семейных застолий и лучше понимать традиции.
Эти родственники связаны с вами биологически (генетически).
Отец / Мать - ваши родные родители.
Пример: Владимир - мой отец, а Елена - моя мать.
Сын / Дочь - ваши биологические дети.
Пример: Иван - мой сын, а София - моя дочь.
Дедушка / Бабушка - родители вашей мамы или вашего папы.
Пример: Петр Иванович - мой дедушка (отец моей мамы), а Анна Петровна - моя бабушка (мать моего папы).
Внук / Внучка - ребенок вашего сына или дочери.
Пример: Олег - мой внук (сын моей дочери), а Марина - моя внучка (дочь моего сына).
Прадед / Прабабушка - родители ваших дедушки или бабушки.
Пример: Дед моего дедушки - мой прадед.
Правнук / Правнучка - ребенок вашего внука или внучки.
Пример: Сын моего внука - мой правнук.
Брат / Сестра - дети ваших родителей (родные или сводные).
Пример: Мы с Ирой - брат и сестра.
Родной брат / сестра - общие и мама, и папа.
Пример: Ольга - моя родная сестра, у нас общие родители.
Единокровный брат / сестра - общий только папа (разные мамы).
Пример: У меня есть единокровный брат от предыдущего брака отца.
Единоутробный брат / сестра - общая только мама (разные папы).
Пример: Моя единоутробная сестра - дочь моей матери от первого брака.
Сводные брат / сестра - не имеют общих родителей, но сведены через брак (дети отчима или мачехи).
Пример: После бракосочетания моей мамы с дядей Петром, его дочь стала моей сводной сестрой.
Дядя / Тетя - брат / сестра вашего отца или матери.
Пример: Брат моей мамы - мой дядя Олег. Сестра моего папы - моя тетя Наталья.
Племянник / Племянница - сын или дочь вашего брата или сестры.
Пример: Сын моего брата - мой племянник Андрей.
Двоюродный брат/сестра - дети ваших тети или дяди. То есть ваши двоюродные брат или сестра имеют с вами общих бабушку или дедушку.
Пример: Дочь моей тети Елены - моя двоюродная сестра.
Троюродный брат / сестра - дети двоюродного дяди или тети (общие прабабушка или прадедушка).
Пример: Сын моего двоюродного дяди - мой троюродный брат.
Эти термины описывают родственников, которые появляются после заключения брака - как вашего, так и ваших детей.
Со стороны мужа (для жены)
Свекор - отец мужа.
Пример: Отец моего мужа Сергея - мой свекор.
Свекровь - мать мужа.
Пример: Мать моего мужа Сергея - моя свекровь.
Дивер (деверь) - брат мужа
Пример: Брат моего мужа - мой деверь.
Зовица (золовка) - сестра мужа.
Пример: Сестра моего мужа - моя золовка.
Ятривка (диверка) - жена брата мужа (жена деверя).
Пример: Жена деверя (брата моего мужа) - моя ятровка.
Невестка - жена вашего сына; или жена вашего брата (в разговорном употреблении).
Пример: Жена моего сына Андрея - моя невестка. Жена моего брата - также моя невестка.
Со стороны жены (для мужа)
Тесть - отец жены.
Пример: Отец моей жены Елены - мой тесть.
Теща - мать жены.
Пример: Мать моей жены Елены - моя теща.
Шуряк (шурин, швагро) - брат жены.
Пример: Брат моей жены - мой шурин.
Свояченица - сестра жены.
Пример: Сестра моей жены - моя свояченица.
Зять - муж вашей дочери, или муж вашей сестры.
Пример: Муж моей дочери - мой зять. Муж моей сестры - также мой зять.
Сват / Сваха - родители жениха и невесты между собой.
Пример: Отец невесты и отец жениха становятся сватами. Матери - свахами.
Свояк / Своячка - муж или жена сестры жены/мужа. Также может означать любого родственника по брачной линии.
Пример: Муж моей золовки (сестры жены) - мой свояк.
Кум / Кума - крестный отец/мать вашего ребенка, или вы по отношению к ним.
Пример: Крестная мама моего сына - моя кума. Я для нее - кум.
В древнеславянском языке существовали отдельные слова для обозначения дяди по линии матери (вуйко, уй) и по линии отца (строй), однако со временем все слились в "дядю".
Названия родственников - это часть культурного кода нации. Избегание путаницы в этих терминах - это не только вежливость, но и знание традиций и достоинства собственного рода.