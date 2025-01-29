Кто такие "Шведские демократы" и как они относятся к Украине

"Шведские демократы" - это правопопулистская партия Швеции, которая заняла второе место на выборах в Швеции в 2022 году. В партии отмечают, что поддерживают Украину в войне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Радикалы на марше. Почему Европа выбирает популистов и чем это грозит Украине".

Напомним, что в 2022 году в Швеции три партии из консервативного лагеря договорились о формировании нового правительства и впервые пользовались поддержкой ультраправых.

Правопопулистская партия "Шведские демократы" хоть формально не вошла в коалицию, но ее представители получили неминистерские должности в правительстве. Это дает им возможность полностью контролировать его работу, получать всю информацию и ветировать любые решения.

На запрос РБК-Украина партия " Шведские демократы" сообщила, что решительно поддерживает Украину, даже еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

" Мы выступали за предоставление как военной, так и гражданской помощи Украине еще до полномасштабного вторжения в 2022 году, а также обязались продолжать поддержку и рассматривать возможности увеличения поддержки в будущем. Что касается санкций против России, то мы выступаем за усиление санкций в целом и рассматриваем новые возможности дальнейших санкций", - говорится в ответе партии.

Относительно внутренней политики позиции "Шведских демократов" особо не изменились. В партии заявили о негативных последствиях миграционной политики последних десятилетий.

"... наши принципы относительно социального государства и необходимости помогать тем, кто в этом нуждается, и поощрять промышленность и рост, являются одинаковыми. Конечно, разработка политики никогда не заканчивается, и мы всегда адаптируемся к новым обстоятельствам", - отмечает партия.