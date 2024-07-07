Кто такая Марин Ле Пен и что она говорила об Украине

Содержание:

Дочь ультраправого политика. Что известно о Марин Ле Пен

Марин Ле Пен 55 лет, родилась во французском городке Неи-сюр-Сен. Является третьим ребенком в семье фотомодели и политического деятеля.

Ее отец Жан-Мари Ле Пен – известный ультраправый политик, участник боевых действий против независимости на тот момент французских колоний Алжира и Вьетнама в рядах Иностранного легиона. После Второй мировой неоднозначно высказывался по поводу политики фашистской Германии, за что получал обвинения в антисемитизме и распространении неонацистских взглядов.

Марин Ле Пен была самой младшей дочерью в семье. Как и отец, получила юридическое образование. В 1990-м окончила Университет Пантеон-Ассас со степенью магистра права, а в следующем году стала магистром уголовного права.

В 1992-м она получила сертификат юриста и до 1998 работала адвокатом в Париже. Впоследствии избиралась в муниципальные и региональные советы, была депутатом Европейского парламента с 2004 по 2017 год.

"Национальный фронт" по наследству. Политическая карьера Марин Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен в 1972 году основал ультраправую политическую партию "Национальный фронт" и возглавлял ее на протяжении нескольких десятилетий. В возрасте 18 лет его дочь Марин вступила в эту партию, а с 2003 года занимала должность вице-президента.

Программа "Национального фронта" была сосредоточена на вопросах ограничения иммиграции, возобновления смертной казни, призыва в армию. Жан-Мари Ле Пен был евроскептиком и в партии выступал за ограничение участия Франции в Евросоюзе.

Фото: Ле Пен возглавила "Национальный фронт" после отставки своего отца (Getty Images)

В 2011 году основатель "Национального фронта" ушел в отставку, после чего его дочь была избрана главой политсилы.

Марин Ле Пен провела ребрендинг, благодаря чему партия стала более умеренной и получила новых сторонников.

Ее новый курс "противодьяволизации" был сосредоточен на отказе от расистских и антисемитских взглядов, однако политсила осталась ультраправой.

Марин Ле Пен продолжила выступать за жесткие ограничения для иммигрантов, в частности, предлагала сократить социальные выплаты для иностранцев и требовала немедленно высылать тех, кто совершил преступление. В программе партии подчеркивался "национальный приоритет" – каждый, кто имеет французское гражданство, должен иметь приоритет перед иностранцами относительно жилья, социальных выплат и рабочих мест.

С 2018 года политсила была переименована в "Национальное объединение" (с фр. Rassemblement national, сокращенно RN). Марин Ле Пен оставалась ее президентом до сентября 2021 года. Тогда она решила сосредоточиться на президентской кампании и передала обязанности Жордану Барделле, который остается лидером политсилы до настоящего времени.

В общей сложности за свою политическую карьеру Марин Ле Пен трижды баллотировалась в президенты:

2012-й – заняла третье место с 18% голосов, уступив Олланду и Саркози;

2017-й – проиграла Эммануэлю Макрону во втором туре (33,9% против 66,1%);

2022-й – вновь проиграла Макрону во втором туре голосования (41,46% против 58,54%).

В 2022 году после парламентских выборов во Франции Ле Пен возглавила фракцию "Национального объединения" в Национальном собрании. При этом она де-факто остается лидером политсилы.

Отношение Ле Пен к войне в Украине

В должности главы "Национального объединения" Марин Ле Пен неоднократно выражала приверженность политике Кремля. Она называла президента РФ Владимира Путина "защитником наследия европейской цивилизации".

Во время российской аннексии Крыма именно представители политсилы Ле Пен выступили в качестве "наблюдателей" на так называемом референдуме.

"По моему мнению, результаты референдума не вызывают никаких споров. Это было ожидаемо. И народ Крыма, живший в страхе, бросился в объятия той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым является частью Украины только в течение 60 лет", – подчеркивала Ле Пен.

Весной 2014 года Марин Ле Пен заявила о поддержке террористов ЛДНР и сказала, что разделяет с Путиным единые ценности и хочет федерализации Украины.

Кроме того, она призывала Европу не вводить санкции против РФ и перестать видеть в России врага, потому что якобы именно Европа способствует эскалации напряженности в Украине.

Однако Ле Пен осудила полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022.

"Вторжением в Украину 24 февраля 2022 года Россия спровоцировала войну у порогов ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет. Мы обязаны выразить наше уважение и поддержку украинскому народу, на который напали", – сказала политик.

В начале широкомасштабной войны она выступила в поддержку вступления Украины в НАТО: "Я верю в суверенитет наций: если Украина хочет присоединиться к НАТО, если это их воля, я не вижу, кто может этому противостоять".

В апреле 2023 Ле Пен заявила, что победа России в войне будет катастрофой, однако в случае победы Украины "начнется Третья мировая война". По ее словам, если страны Запада продолжат медленно поставлять оружие Украине, то столкнутся с "новой Столетней войной".

Фото: Ле Пен поддерживала аннексию РФ Крыма (Getty Images)

Во время подготовки к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Францией Марин Ле Пен выступила против него и на этот раз уже раскритиковала путь Украины в НАТО и ЕС.

По ее мнению, соглашение о безопасности включает положения, которые являются "красными линиями для "Национального объединения" и миллионов французов, которые угрожают обострением конфликта: вступление Украины в ЕС и НАТО и принцип "активного сдерживания".

Ле Пен добавила, что война России против Украины "неизбежно закончится переговорами", а цель союзников должна заключаться в том, чтобы, "когда придет время, Украина оказалась в наиболее благоприятной ситуации для восстановления своей территориальной целостности".

Выборы во Франции. Что будет делать Ле Пен в случае победы

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов после поражения его партии "Возрождение" на выборах в Европарламент.

Более подробно о том, что изменят парламентские выборы во Франции и чего ждать Украине можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

По итогам первого тура голосования 30 июня большинство голосов получило оппозиционное "Национальное объединение" с 33,14% поддержки. За ним следует "Новый народный фронт" с 29,1% голосов, тогда как президентская партия оказалась на третьем месте с 20,04%.

Второй тур выборов 7 июля должен стать решающим в парламентской гонке. В случае победы RN в политике Франции произойдут значительные изменения.

В частности, Марин Ле Пен уже намекнула, что поскольку правительство "Национального объединения" будет контролировать казну, то денег для некоторых внешнеполитических инициатив президента Макрона не будет, а будут "красные линии".

"Что касается Украины, президент не сможет отправить войска", – высказала она свою позицию относительно недавнего заявления Макрона о возможной отправке контингента в Украину.

В то же время официальный лидер партии RN Жордан Барделла обещал, что "Национальное объединение" не позволит "российскому империализму поглотить такое союзное государство, как Украина". Он заявил во время дебатов, что хочет одновременно и поддержать Украину и избежать эскалации с Россией.

По поводу своих планов в случае победы RN на выборах Марин Ле Пен рассказала, что не собирается возглавлять правительство. По ее словам, "Национальное объединение" выдвинет кандидатом в премьеры действующего лидера партии Жордана Барделлу.

При этом Ле Пен хочет возглавить группу депутатов политсилы и заявляет о президентских амбициях.

"Если он (Макрон, – ред.) решит уйти в отставку, мы с большим энтузиазмом вступим в это президентское сражение", – отметила она.

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации El Pais, Der Spiegel, Le Télégramme, заявления Марин Ле Пен France Inter, информация Wikipedia.