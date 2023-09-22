Во Франции хотят судить пророссийского политика Ле Пен, ей грозит 10 лет тюрьмы

Об этом заявил прокуратуру Парижа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кроме Ле Пен под суд должны пойти 23 члена ее партии.

Детали дела

Прокуратура Парижа начала расследование в декабре 2016 года. Она хотела выяснить, использовала ли тогда партия "Национальное объединение" деньги, предназначенные для помощников парламентариев ЕС, для оплаты труда сотрудников, которые работали на партию.

Законодателям ЕС выделяются средства на покрытие расходов, включая их помощников, но они не предназначены для использования их на партийные расходы.

Прокуратура сообщила, что дела около 49 помощников были рассмотрены за период времени, охватывающий три срока полномочий парламента ЕС, с 2004 по 2016 год.

Как отреагировали в партии "Национальное объединение"

"Мы оспариваем эту позицию, которая представляется ложным пониманием работы оппозиционных законодателей и их помощников, имеющей прежде всего политический характер", - заявила партия.

Ле Пен дважды встречалась с Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов во Франции, в 2017 и 2022 годах. Многие считают ее фаворитом на следующих выборах в 2027 году.

Какое наказание грозит Ле Пен

Ей грозит тюремное заключение сроком на 10 лет, штраф в один миллион евро и, поскольку она является выборным должностным лицом, лишение права занимать государственные должности в течение 10 лет.

Судьям предстоит решить, принимать или не принимать к рассмотрению ходатайство прокуратуры.

Отношение Марин Ле Пен к России

Марин Ле Пен является одной из самых известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.

Партия под руководством Марин Ле Пен является единственной во Франции, которая поддержала точку зрения России против любого вмешательства в сирийский конфликт. Также она неоднократно заявляла о поддержке действий РФ в Украине, одобрительно отзывалась в пользу оккупации Крыма.

В 2022 году она осудила вторжение России в Украину, но призвала "занять сбалансированную позицию в отношении Украины и формировать санкции так, чтобы они позволили достичь мира, а не разрушать французскую экономику".

В апреле этого года она заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофой. Но если Украина победит, то это будет означать "начало Третьей мировой войны".