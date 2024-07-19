Кто такая Ирина Фарион: от коммунистки 80-х до националистки и борца за украинский язык

Что известно об Ирине Фарион

Ирина Фарион - известный украинский языковед, доктор филологических наук, профессор, народный депутат Украины VII созыва и общественный деятель.

Родилась Фарион 29 апреля 1964 во Львове в семье учительницы и сантехника. В 1987 году окончила филологический факультет Львовского государственного университета им. И.Франко. Уже в студенческие годы работала лаборантом кафедры общего языкознания университета. До 1991 возглавляла Центр украинистики на кафедре фольклористики.

В 1988-1989 годах Фарион была членом КПСС. Сама же она объясняла потом, что это была вынужденная мера исключительно для научного карьерного роста и вступила она туда, чтобы разрушать партию изнутри.

В 1990-1995 годах преподавала во Львовском государственном институте прикладного искусства (теперь - Академия искусств). Читала курсы украинского языка как иностранного, культуры языка и украинской литературы.

Научная деятельность

В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук. В 2015 году защитила докторскую диссертацию.

Фарион написала более 200 научных статей и четыре монографии. В течение 1998-2004 годов возглавляла языковую комиссию "Просвіти" НУ "Львівська полытехніка". С 1998 года является организатором ежегодного языкового конкурса среди студентов и учеников "Мова - твого життя основа".

Также языковед является автором видео-проектов "ПротиАнглізм", "ПолітОгляд" и "Курси з культури української мови (более 60 лекций) на авторских YouTube-каналах. В 2019 году начала на телеканале НТА проект "Ген украинцев", который рассказывал о выдающихся украинцах.

Ирина Фарион награждена многочисленными премиями. В прошлом году за просветительскую деятельность она стала лауреаткой Всеукраинской премии им. Бориса Гринченко. Также она лауреат премии им. Ивана Огиенко за научные достижения и Премии им. Олексы Горняка.

Ирина Фарион является активным борцом за украинский язык (фото: Getty Images)

Политическая деятельность и борьба за украинский язык

С 2005 года Фарион является членом ВО Свобода. В 2012-2014 годах была народной депутатом Украины VII созыва от этой же партии. Также была председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по науке и образованию.

Фарион открыто выступает против использования русского языка в публичных местах, в образовательных учреждениях, на официальных мероприятиях и т.д. Так, в 2013 году она подала жалобу в суд на депутата-коммуниста Александра Зубчевского, потому что тот во время заседания Комитета по вопросам образования и науки отказывался говорить на украинском языке.

Из-за своей радикальной позиции и критики русскоязычных украинцев Фарион неоднократно попадала в скандалы. В прошлом году она в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" жестко раскритиковала русскоязычных украинских военных (в частности из Третьей штурмовой бригады, созданной на базе добровольческого формирования "Азов").

В результате громкого скандала и протестов ее уволили из "Львівскої політехніки", где она была профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук. Но в мае этого года ее восстановили в должности и суд назначил ее выплатить 124 тысячи за вынужденный перерыв в работе.

Фарион разведена, имеет дочь, внучку и внука.