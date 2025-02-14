Кто и на каких основаниях может получить доступ к банковской тайне: объяснение юриста

Банки обязаны хранить тайну банковских счетов

Она отмечает, что положения Гражданского кодекса Украины четко определяют, что банк обязан хранить тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Информация о счетах и финансовых операциях может быть раскрыта только непосредственно клиентам или их уполномоченным представителям. Однако существуют исключительные случаи, когда банковская тайна может быть раскрыта третьим лицам, в частности органам государственной власти.

Чтобы гарантировать сохранение банковской тайны, банки и Национальный банк Украины должны соблюдать ряд требований:

ограничение круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации;

организация надлежащего хранения и обработки документов, содержащих такие сведения;

использование технических средств для защиты электронных данных;

включение в договоры с клиентами положений о конфиденциальности и ответственности за ее нарушение.

Когда информацию могут предоставить третьим лицам

Юрист обращает внимание на то, что раскрытие банковской тайны может быть необходимым для обеспечения выполнения законодательных предписаний и защиты государственных интересов. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" содержит исчерпывающий перечень оснований, при которых такая информация может быть предоставлена третьим лицам.

Запрос или письменное разрешение клиента - банк предоставляет данные по требованию клиента или с его разрешения.

"Такой подход обеспечивает персональные права клиентов на конфиденциальность и контроль за своими финансовыми данными. Однако важна возможность получения информации по письменному запросу бенефициара или обременителя счета, если это предусмотрено сделкой", - говорит Швыткина.

Решение суда - в случае судебного разбирательства банк может раскрыть финансовую информацию по обоснованному решению суда.

Запросы правоохранительных органов - в рамках расследований по финансированию терроризма, коррупции или экономических преступлений.

В этом случае может быть предоставлен довольно узкий перечень данных, а именно:

информацию о наличии счетов, номера счетов и остаток средств на них;

операции со счетами: списание и зачисление средств, назначение платежа;

данные о контрагенте: для физических лиц фамилия, имя и отчество и идентификационный номер учетной карточки налогоплательщика, и для юридических лиц их полное наименование и идентификационный код в Едином реестре юридических лиц (ЕГРПОУ);

данные о счетах контрагента: номер счета контрагента; уникальные идентификаторы или номера эмиссионных платежных инструментов контрагента;

идентификационные данные поставщика платежных услуг контрагента: единый идентификатор Национального банка Украины (ID НБУ), наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Запросы налоговых органов - для контроля за налоговыми обязательствами и верификации финансовых операций.

"Для налоговых целей государственные органы могут получить доступ к информации о счетах налогоплательщиков (номера, остатки, операции), идентификационные данные лиц (физических и юридических), данные о контрагентах, а также информацию о валютных операциях и выполнении международных соглашений. Это включает реквизиты платежных инструментов, назначение платежей и данные о поставщиках платежных услуг, с целью верификации и предотвращения уклонения от налогов", - объясняет юрист.

Исполнительные службы и частные исполнители - в случае взыскания средств по решению суда.

Финансовый мониторинг и борьба с отмыванием средств - для выявления незаконных финансовых операций.

"В рамках финансового мониторинга и борьбы с отмыванием денег предоставляется информация, включающая детали счетов (номера и остатки), операции (суммы и назначение платежа), а также идентификационные данные участников операций. Для физических лиц это могут быть ФИО и ИНН, для юридических лиц - наименование и идентификационный код. Кроме того, предоставляются сведения о контрагентах, включая их реквизиты и информацию о поставщиках платежных услуг. Вся эта информация используется для выявления и предотвращения отмывания средств, легализации преступных доходов и финансирования терроризма", - отмечает Швыткина.

Наследственные дела - предоставление информации наследникам или нотариусам, в случае смерти владельца счета.

Анастасия Швыткина отмечает, что раскрытие банковской тайны должно происходить исключительно в рамках действующего законодательства и только при наличии веских оснований. Судебные решения являются важным механизмом, позволяющим гарантировать правомерность доступа к финансовой информации и защиту прав клиентов банка. Таким образом, баланс между конфиденциальностью и необходимостью раскрытия информации обеспечивает эффективность финансовой системы и соблюдение законности.