Кто будет штрафовать уклонистов и что грозит в случае неуплаты: ответ Минобороны
В Украине штрафованием уклонистов будет заниматься руководство территориальных центров комплектования и соцподдержки.
Об этом в ответ на запрос РБК-Украина рассказали в Министерстве обороны Украины.
В Минобороны напомнили, что дела о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета, законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации рассматривают ТЦК и СП.
При этом выписывать штрафы имеют право руководители территориальных центров комплектования и соцподдержки. Такая работа ведется круглосуточно.
Как отметили в ведомстве, штраф должен быть оплачен не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа. А в случае обжалования штрафа - не позднее чем через 15 дней с момента, когда жалобу не удовлетворили.
В случае неуплаты постановление о наложении штрафа направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. Тогда с нарушителя взимают уже двойной размер штрафа.
Что предшествовало
Напомним, в Украине мужчинам в возрасте 17-60 лет, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Это предусмотрено новым законом о мобилизации.
Мужчинам дали 60 дней на обновление данных в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".
Ранее в Минобороны рассказывали, что мужчин, которые не обновили данные вовремя, могут объявлять в розыск.
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