Кто будет штрафовать уклонистов и что грозит в случае неуплаты: ответ Минобороны

В Украине штрафованием уклонистов будет заниматься руководство территориальных центров комплектования и соцподдержки.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина рассказали в Министерстве обороны Украины.

В Минобороны напомнили, что дела о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета, законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации рассматривают ТЦК и СП.

При этом выписывать штрафы имеют право руководители территориальных центров комплектования и соцподдержки. Такая работа ведется круглосуточно.

Как отметили в ведомстве, штраф должен быть оплачен не позднее чем через 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа. А в случае обжалования штрафа - не позднее чем через 15 дней с момента, когда жалобу не удовлетворили.

В случае неуплаты постановление о наложении штрафа направляют для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. Тогда с нарушителя взимают уже двойной размер штрафа.