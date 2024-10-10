Кто получил Нобелевскую премию по литературе в этом году: названо имя

Что известно о лауреате

Хан Канг родилась 27 ноября 1970 года в Квандже (Южная Корея). Дочь писателя Хан Сынвона в 10-летнем возрасте переехала в сеульский Суюри, о котором ласково отзывается в романе "Уроки греческого". Она изучала корейскую литературу в университете Енсе. Ее брат Хан Доллим тоже писатель.

Хан начала свою писательскую карьеру, когда одно из ее стихотворений было опубликовано в выпуске журнала "Общество и литература". Ее официальный дебют состоялся в следующем году, когда рассказ "Алый якорь" стал победителем литературного конкурса Сеул Синмун.

Фото: южнокорейская писательница Хан Канг, ставшая лауреатом Нобелевской премии по литературе (x.com/NobelPrize)

С тех пор писательница получила ряд других наград: Литературный приз имени И Санг (2005), Корейскую литературную премию за лучший роман и т.д. С лета 2013 года Хан преподает креативное письмо в Сеульском институте искусств и не перестает публиковать новые рассказы и романы.

В 2016 году она стала лауреаткой Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка", рассказывающей о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

По словам Хан, она страдает от мигреней, которые, однако, помогают ей "сохранять скромность". Она также утверждает, что если бы не ее мигрени, она, возможно, никогда бы не решила стать писательницей.

Кто стал лауреатом в области литературы в прошлом году

По завещанию Альфреда Нобеля лауреатом по литературе должен быть человек, который создал "самые выдающиеся работы в направлении идеализма". При этом первоначальное требование рассматривать только те работы, которые были созданы в предшествующем году награды, было изменено, чтобы работы могли быть рассмотрены, если их значение было признано лишь недавно.

Почти каждый год Нобелевская премия по литературе присуждается одному человеку. Лишь несколько раз она была разделена между двумя авторами: в 1904, 1917, 1966 и 1974 годах.

В 2023 году награду получил Норвежский писатель и драматург Юн Фоссе "за новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое". Он пишет романы, новеллы, стихи, книги для детей, а также эссе и пьесы, а его произведения переведены на более чем на 40 языков.

Постановки пьес Фоссе осуществляют во многих странах мира, в частности, в Германии, Франции, США и Японии. Писатель считается одним из представителей постмодернизма в норвежской литературе. В своих произведениях Фоссе применяет своеобразную технику, которую сам называет "писание", в которой на первый план выступает ритм, которого автор достигает через повторы.

Нобелевская неделя-2024

Напомним, что на этой неделе, а именно 7 октября началась нобелевская неделя, во время которой определят лауреатов премии за 2024 год.

Нобелевская премия является одной из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества.

Сумма премии меняется в зависимости от доходов Фонда Нобеля. В этом году она составит 11 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов).