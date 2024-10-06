Вручение Нобелевской премии стартует на следующей неделе: что известно
На следующей неделе начнется объявление лауреатов Нобелевской премии 2024 года, которые внесли вклад в улучшение мира. Объявления будут проходить с 7 по 14 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нобелевского комитета.
Наиболее обсуждаемая премия - премия мира, - которая будет вручена 11 октября. Однако предсказать выбор Норвежского Нобелевского комитета в этом году крайне сложно.
Некоторые эксперты, такие как Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира, высказывают мнение, что в этом году премия мира может быть не присуждена, чтобы обратить внимание на неудачи в решении глобальных конфликтов.
В прошлом году премия мира досталась иранской правозащитнице Нарзес Мохаммади, а в этом году на премию претендуют такие организации, как агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), палестинская группа Al-Haq, израильская организация B'Tselem, а также Международный суд и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кампания по остановке "роботов-убийц" также рассматривается как возможный кандидат на премию.
График объявлений Нобелевских премий:
- Физиология и медицина - 7 октября, не ранее 12:30, Нобелевский форум, Сольна.
- Физика – 8 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.
- Химия – 9 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.
- Литература – 10 октября, не ранее 14:00, Шведская академия, Стокгольм.
- Премия мира – 11 октября, 12:00, Норвежский Нобелевский комитет, Осло.
- Экономика – 14 октября, не ранее 12:45, Шведская королевская академия наук, Стокгольм.
Нобелевская премия мира — одна из наиболее престижных мировых наград, ежегодно вручаемая за выдающиеся достижения в области укрепления мира. Она была учреждена Альфредом Нобелем в конце XIX века.
Этой премией награждаются как отдельные личности, так и организации, внесшие значительный вклад в разрешение международных конфликтов, продвижение прав человека, разоружение и другие области, способствующие установлению мира.
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