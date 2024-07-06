Кто получит автоматическую отсрочку без посещения ТЦК, - в Минобороны дали ответ

Некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку без необходимости идти в ТЦК. Новый функционал в приложении Резерв+ реализуют уже в ближайшее время.

В частности, речь идет о студентах дневной формы обучения и отцах, имеющих троих и более детей.

"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в Резерв+ - это автоматическая отсрочка. Это одна из самых нужных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например , студентам дневной формы обучения и отцам трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", – рассказала Екатерина Черногоренко.

Также она добавила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако в некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в большинстве случаев в электронной форме "можно закрыть этот кейс".