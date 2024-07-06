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Кто получит автоматическую отсрочку без посещения ТЦК, - в Минобороны дали ответ

Суббота 06 июля 2024 00:09
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Кто получит автоматическую отсрочку без посещения ТЦК, - в Минобороны дали ответ Фото: приложение Резерв+ (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Некоторые украинцы получат автоматическую отсрочку без необходимости идти в ТЦК. Новый функционал в приложении Резерв+ реализуют уже в ближайшее время.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В частности, речь идет о студентах дневной формы обучения и отцах, имеющих троих и более детей.

"Одна из функций, которые мы планируем реализовать в Резерв+ - это автоматическая отсрочка. Это одна из самых нужных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например , студентам дневной формы обучения и отцам трех и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде", – рассказала Екатерина Черногоренко.

Также она добавила, что информация о семейных связях уже содержится в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако в некоторых случаях государство не может получить данные из ЗАГСа сразу, но в большинстве случаев в электронной форме "можно закрыть этот кейс".

Напомним, что на странице в Facebook Екатерина Черногоренко опровергла топ-5 фейков о приложении Резерв+ .

Ранее РБК-Украина сообщало, что будет, если не уплатить штраф от ТЦК. В частности, в отношении такого лица может быть открыто исполнительное производство. Кроме того, есть угроза ареста средств на счетах должника, списание средств с этих счетов, а также грозит арест имущества с целью дальнейшей реализации.

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