Кто возглавит Россию в случае смерти Путина: СМИ назвали сценарии

Нынешний срок Путина на посту президента РФ истекает в следующем году, однако при радикальных изменениях в конституции страны-агрессора от 2020 года, ему дали возможность править до 2036 года. А бразды правления Россией Путин взял в свои руки еще в 1999 году.

Слухи о болезнях Путина и смерти

Буквально на этой неделе Кремль был вынужден опровергать очередные слухи о том, что у диктатора произошла остановка сердца. Несколькими месяцами ранее в Москве также отрицали и другие сообщения в сетях и прессе о возможных серьезных проблемах со здоровьем у Путина.

"Рак щитовидной железы, болезнь Паркинсона, проказа или ухудшение состояния после инсульта - лишь некоторые из многих недоказанных заболеваний, которые, по слухам, поразили российского лидера в последние годы", - говорится в публикации.

В то же время журналисты отмечают, что на фоне подобных слухов об ухудшении здоровья Путина - будущее России после его возможной кончины остается неясным.

Риск свержения

Кроме размышлений о потенциальной смене руководства Кремля из-за болезни или кончины вследствие нее, вопрос преемственности власти в РФ поднимался также на фоне вооруженного восстания руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина минувшим летом, с его "походом на Москву".

Хотя мятеж окончился договоренностями "повара Путина" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и сошел на нет, ситуация поставила вопросы о будущем руководства РФ и "о том, кто стоит в очереди на замену авторитарного лидера".

Семья Путина

В отличие от других диктаторов в истории, семья Путина не претендует на его замену, и об их отношениях с руководителем Кремля известно очень мало подробностей.

30-летний брак Путина с Людмилой Шкребневой, известный своей скрытностью в личной жизни, закончился разводом в 2013 году на фоне слухов о внебрачной связи диктатора с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой.

Хотя неизвестно, сколько детей у него родилось после распада брака, но от Шкребневой у него - две дочери. Ни 36-летняя Мария Воронцова, ни 35-летняя Катерина Тихонова не занимаются политикой.

Михаил Мишустин

В случае смерти или внезапной отставки Путина у Совета Федерации РФ есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временно исполняющим обязанности президента в этот период будет премьер-министр Михаил Мишустин.

В статье говорится, что некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина, сторонников которого он поддерживает.

По данным BBC, перед Мишустиным стояла "незавидная задача по спасению экономики". Источники, близкие к Кремлю, заявляли, что он не знал о намерениях Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

Как рассказал журналистам доктор Марк Галеотти, по конституции РФ Мишустин "вступает в должность, когда президент мертв или недееспособен, и он будет занимать должность".

"Он классический выбор технократа. Я мог предвидеть, что это произойдет, но есть и другие кандидаты, которые могли бы занять ту же нишу", - добавил эксперт.

Дмитрий Медведев

Он известен как один из ближайших соратников Путина, считается одним из его потенциальных преемников. Медведев ранее занимал пост президента с 2008 по 2012 год, прежде чем уйти в отставку по заранее оговоренным договоренностям.

Медведев заработал репутацию "плохого полицейского" Путина и украинофоба, выдвигал все более воинственные угрозы, связанные с ядерным оружием.

Бывший профессор права занимал пост премьер-министра с 2012 по 2020 год, прежде чем стать заместителем председателя Совета безопасности России. Однако с годами считается, что его подчиненная роль при Путине ослабила его собственную способность консолидировать власть среди российской элиты.

Сергей Кириенко

Среди других имен, которые потенциально могут возглавить руководство РФ, указывается также Сергей Кириенко, который занимает должность первого заместителя главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина.

Учитывая его участие в вопросах оккупации территорий Украины, он имеет ежедневный доступ к российскому диктатору и поддерживает хорошие отношения со всеми основными ключевыми игроками среди "политической элиты" РФ.

При этом доктор Галеотти считает, что Кириенко лучше работать в качестве "закулисного" оператора.

Сергей Шойгу

Учитывая унизительные для российской армии результаты войны против Украины, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу больше не является вероятным кандидатом на роль "преемника" Путина, говорится в статье. Однако этот министр когда-то был признан в России самым популярным политиком после Путина.

"Но теперь его репутация запятнана вторжением. Он по-прежнему пользуется относительно высоким уровнем общественной поддержки и доверия, и он феноменальный закулисный оператор. Дни, когда он мог быть президентом, возможно, прошли, но как создатель королей он все еще может быть очень влиятельным", - сказал доктор Галеотти.

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Патрушев знаком с Путиным с тех пор, как они вместе работали в КГБ. Он был главным стратегом во время вторжения на Украину в 2014 и 2022 годах.

71-летний чиновник является одним из немногих, к которым прислушивается российский диктатор, отмечают журналисты. Его сын Дмитрий также по слухам называется потенциальным преемником Путина, учитывая его должность министра сельского хозяйства.

Какие еще "кандидаты"

Другие предложения относительно возможного нового руководителя Кремля в случае смерти Путина включали мэра Москвы Сергея Собянина, бывшего телохранителя Алексея Дюмина и главу администрации Дмитрия Козака.

"Это должен быть кто-то, кто сможет создать коалицию, кто сможет быть приемлемым как для технократов, так и для элиты безопасности. Вполне вероятно, что он не станет одним из крупных зверей именно из-за необходимости создания коалиции", - рассказал доктор Галеотти.

Также он высказал мнение, что на самом деле российская система справится с кризисом "довольно быстро и стремительно". Доктор полагает, что следующая российская "политическая элита" будет стремиться положить конец войне против Украины и конфронтации с Западом.

"Путин, вполне вероятно, станет козлом отпущения за все эти злодеяния", - добавил доктор.