Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет: перечень категорий и условия

Кто может получить пенсию раньше

Право на досрочный выход на пенсию имеют украинцы, которые имеют особый статус, определенные заболевания или оказались в сложных обстоятельствах из-за увольнения.

Граждане с особым статусом

№1. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших защитников и защитниц. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет (стаж от 25 лет), женщины - в 50 лет (стаж от 20 лет).

№2. Многодетные матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых или более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей.

Они имеют право на выплаты в 50 лет при наличии 15 лет стажа. По выбору матери или в случае ее отсутствия этим правом может воспользоваться отец (в 55 лет со стажем от 20 лет).

Лица с определенными заболеваниями

Больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики - мужчины в 45 лет (стаж от 20 лет), женщины в 40 лет (стаж от 15 лет).

Лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) и с инвалидностью с детства I группы - мужчины в 50 лет (стаж от 15 лет), женщины в 40 лет (стаж от 10 лет).

Досрочная пенсия из-за увольнения

Отдельно право на пенсию имеют работники, которых уволили с работы не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Это возможно в случае сокращения штата, ликвидации или реорганизации предприятия, или же из-за несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для этого необходимо зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней после увольнения и иметь полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).