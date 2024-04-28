Кто может стать вице-президентом Трампа: Axios назвал предполагаемого кандидата
Кандидат в президенты США Дональд Трамп может выбрать своим вице-президентом губернатора штата Северная Дакота Дуга Бургума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным четырех источников Axios, губернатор Дуг Бургум быстро продвигается вверх по списку возможных вице-президентов Трампа. В команде кандидата в президенты считают, что Бургум может помочь получить поддержку так называемых умеренных избирателей.
Растущий интерес к Бургуму, по данным Axios, стал заметен в последние недели. Трамп начал часто вспоминать Бургума в дискуссиях со своими поклонниками, а также пригласил его с женой на пасхальный бранч в резиденцию Мар-а-Лаго.
По словам источников Axios, Трампу нравится взвешенное поведение Бургума и его губернаторское. Кроме того, кандидат в президенты считает Бургума надежным. Бургум, как отмечает Axios, похож на Майка Пенса, который был вице-президентом во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.
Кроме того, Бургум открыто поддерживал Трампа по многим вопросам, включая право на аборт. Также Бургум "тихонько" агитирует за Трампа, в частности, выступая на консервативных и мейнстримовых телеканалах.
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