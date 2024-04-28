Хто може стати віце-президентом Трампа: Axios назвав ймовірного кандидата
Кандидат в президенти США Дональд Трамп може обрати своїм віце-президентом губернатора штату Північна Дакота Дуга Бургума.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За даними чотирьох джерел Axios, губернатор Дуг Бургум швидко просувається вгору у списку можливих віце-президентів Трампа. У команді кандидата в президенти вважають, що Бургум може допомогти здобути підтримку так званих поміркованих виборців.
Зростаючий інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Трамп почав часто згадувати Бургума в дискусіях зі своїми прихильниками, а також запросив його з дружиною на великодній бранч до резиденції Мар-а-Лаго.
За словами джерел Axios, Трампу подобається виважена поведінка Бургума та його губернаторський. Крім того, кандидат в президенти вважає Бургума надійним. Бургум, як зауважує Axios, схожий на Майка Пенса, який був віце-президентом під час президентства Трампа у 2017 - 2021 роках.
Крім того, Бургум відкрито підтримував Трампа у багатьох питаннях, включаючи право на аборт. Також Бургум "тихенько" агітує за Трампа, зокрема, виступаючи на консервативних і мейнстримових телеканалах.
Вибори президента в США
Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На виборах зустрінуться чинний президент Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп.
Наприкінці березня Байден вперше з серпня минулого року випередив Трампа в опитуваннях. За рахунок чого Байден може перемогти на виборах в США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Рейтинг Трампа не надто відстає від рейтингу Байдена. Однак екс-президент США займає неоднозначну позицію щодо України. Трамп навіть намагався заблокувати американську допомогу Україні, однак зрештою виступив на її підтримку. РБК-Україна розповідало, чи змінив Трамп своє ставлення до України та війни.
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