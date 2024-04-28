Хто може стати віце-президентом Трампа: Axios назвав ймовірного кандидата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними чотирьох джерел Axios, губернатор Дуг Бургум швидко просувається вгору у списку можливих віце-президентів Трампа. У команді кандидата в президенти вважають, що Бургум може допомогти здобути підтримку так званих поміркованих виборців.

Зростаючий інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Трамп почав часто згадувати Бургума в дискусіях зі своїми прихильниками, а також запросив його з дружиною на великодній бранч до резиденції Мар-а-Лаго.

За словами джерел Axios, Трампу подобається виважена поведінка Бургума та його губернаторський. Крім того, кандидат в президенти вважає Бургума надійним. Бургум, як зауважує Axios, схожий на Майка Пенса, який був віце-президентом під час президентства Трампа у 2017 - 2021 роках.