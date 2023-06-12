Кто может возглавить список партии власти на следующих выборах: есть два кандидата

В команде Владимира Зеленского уже обсуждается кандидатура тех, кто может возглавить список партии власти на следующих парламентских выборах. При этом, очевидно, партийный бренд будет изменен, вместо "Слуги народа" будет выбрано новое название.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны".

По информации издания, вероятным первым номером списка станет премьер-министр Денис Шмыгаль, с перспективой в будущем занять должность премьера. По словам собеседника РБК-Украина, он вроде бы уже представил президенту предварительный список кандидатов. При таком сценарии действующий глава ВР Руслан Стефанчук может возглавить Конституционный суд.

По словам другого собеседника, первым номером партии власти на выборах может стать и глава Офиса президента Андрей Ермак. Но он в любом случае потом не пойдет работать в парламент, а останется в нынешнем посту.

"Партийный список будет укомплектован частично действующими народными депутатами, хорошо себя проявившими в текущем созыве и особенно за время полномасштабной войны, а также разными "звездами", которые раскрылись уже после вторжения (условный глава Николаевской ОВА Виталий Ким)", - говорится в материале.

Доверие к государственным институтам

Напомним, во время войны в несколько раз возросло доверие украинцев к государственным институтам. В частности, это касается президента, правительства и Верховной рады. По данным КМИС, в январе 2023 деятельность президента Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны положительно оценивали 88% украинцев, деятельность Верховной рады положительно воспринимали 34%, деятельность Кабинета министров оценили положительно 50% респондентов.

В то же время, до войны рейтинги находились на минимальном уровне. Особенно это касалось парламента и правительства, деятельность которых украинцы оценивали крайне негативно.

Кроме того, в феврале 2023 года большинство украинцев (65%) хотели, чтобы Владимира Зеленского переизбрали на следующий срок. До войны в октябре 2021 года только 20% украинцев заявляли, что Зеленского нужно переизбрать на второй срок.