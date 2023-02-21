ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй срок Зеленского: сколько украинцев готовы переизбрать президента

Новина українською →
Украина, Вторник 21 февраля 2023 10:34
Второй срок Зеленского: сколько украинцев готовы переизбрать президента Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года 91% украинцев удовлетворены работой президента и большинство (65%) хотели, чтобы Владимира Зеленского переизбрали на следующий срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

До войны, в ноябре 2021 года только 20% украинцев заявляли, что Зеленского нужно переизбрать на второй срок.

Второй срок Зеленского: сколько украинцев готовы переизбрать президента

В феврале 2023 года работой Верховной рады больше недовольны (54%), чем довольны (37%). И если бы в ближайшее время проходили выборы, то почти половина искали бы альтернативу среди новых партий, тогда как треть выбирали бы из партий, представленных в парламенте.

Второй срок Зеленского: сколько украинцев готовы переизбрать президента

Работой Кабинета министров удовлетворены (45%) больше, чем недовольны (33%).

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая. Во время военного положения выборы не проводятся.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
ЕС на год продлил санкции против РФ за незаконную аннексию оккупированных территорий Украины
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку