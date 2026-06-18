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Кто должен создать банк для пенсионеров? В Минсоцполитики дали неожиданный ответ

12:12 18.06.2026 Чт
3 мин
В ведомстве назвали главный критерий для нового банка
aimg Анастасия Мацепа aimg Юрий Дощатов
Фото: в Минсоцполитики пояснили, кто должен создать банк финансовой инклюзии (Getty Images)

Для Министерства социальной политики не имеет принципиального значения, кто именно создаст банк финансовой инклюзии для пенсионеров. Главное условие заключается в том, чтобы новое финансовое учреждение могло обеспечить доступ к банковским услугам для жителей населенных пунктов, где в настоящее время нет отделений банков.

Главное:

  • Не бренд, а доступность: для Минсоцполитики главное, чтобы оператор имел широкую сеть, был надежным и работал там, где нет банков.
  • Право выбора: пенсионеры должны и в дальнейшем самостоятельно выбирать, через кого получать пенсии.
  • Оценка потребности: масштаб программы финансовой инклюзии будет определяться по количеству населенных пунктов без банков, численности пенсионеров и транспортной доступности.
  • Приоритетные категории: особое внимание уделяется людям старшего возраста, лицам с инвалидностью, маломобильным гражданам и жителям прифронтовых и сельских общин.
  • На фоне конфликта: заявление прозвучало во время публичной дискуссии между НБУ и ''Укрпочтой'' по поводу создания банка финансовой инклюзии.

Кто должен создать банк

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что для них не имеет значения, какая именно компания станет оператором банка финансовой инклюзии.

''Для министерства принципиальным является не бренд оператора, а покрытие сети, её надёжность, безбарьерность и способность обслуживать людей там, где другие финансовые учреждения не представлены'', – сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос издания.

В то же время в министерстве подчеркнули, что независимо от появления нового банка у граждан должно оставаться право самостоятельно выбирать наиболее удобный способ получения пенсии.

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Как будут определять потребность в таком банке

В Минсоцполитики пояснили, что масштаб банка финансовой инклюзии следует оценивать не по количеству потенциальных клиентов, а по уровню доступности финансовых услуг.

В частности, речь идет о количестве населенных пунктов без банковских отделений, численности пенсионеров, доступности почтовой сети, транспортном сообщении и возможности обслуживания маломобильных граждан.

''Именно эти показатели позволяют определить, где проблема доступа к пенсиям и финансовым услугам стоит наиболее остро'', – отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение своевременного и удобного получения пенсий независимо от места проживания, состояния здоровья или уровня цифровых навыков человека.

Отдельно там обратили внимание на то, что значительная часть получателей пенсий и социальных выплат – это люди пожилого возраста, лица с инвалидностью, маломобильные граждане, а также жители сельских, прифронтовых и деоккупированных территорий, где зачастую нет банковских отделений.

Контекст

Заявление Минсоцполитики прозвучало на фоне конфликта между Национальным банком Украины и ''Укрпочтой'' по поводу создания банка финансовой инклюзии. Генеральный директор ''Укрпочты'' Игорь Смилянский уже несколько лет продвигает идею создания банка на базе компании, тогда как НБУ выступает против такого варианта.

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