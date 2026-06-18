Кто должен создать банк для пенсионеров? В Минсоцполитики дали неожиданный ответ

Для Министерства социальной политики не имеет принципиального значения, кто именно создаст банк финансовой инклюзии для пенсионеров. Главное условие заключается в том, чтобы новое финансовое учреждение могло обеспечить доступ к банковским услугам для жителей населенных пунктов, где в настоящее время нет отделений банков.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина ''Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом руководителей НБУ и ''Укрпочты''''.
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В Министерстве социальной политики подчеркнули, что для них не имеет значения, какая именно компания станет оператором банка финансовой инклюзии.
''Для министерства принципиальным является не бренд оператора, а покрытие сети, её надёжность, безбарьерность и способность обслуживать людей там, где другие финансовые учреждения не представлены'', – сообщили в Минсоцполитики в ответ на запрос издания.
В то же время в министерстве подчеркнули, что независимо от появления нового банка у граждан должно оставаться право самостоятельно выбирать наиболее удобный способ получения пенсии.
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В Минсоцполитики пояснили, что масштаб банка финансовой инклюзии следует оценивать не по количеству потенциальных клиентов, а по уровню доступности финансовых услуг.
В частности, речь идет о количестве населенных пунктов без банковских отделений, численности пенсионеров, доступности почтовой сети, транспортном сообщении и возможности обслуживания маломобильных граждан.
''Именно эти показатели позволяют определить, где проблема доступа к пенсиям и финансовым услугам стоит наиболее остро'', – отметили в ведомстве.
В министерстве также подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение своевременного и удобного получения пенсий независимо от места проживания, состояния здоровья или уровня цифровых навыков человека.
Отдельно там обратили внимание на то, что значительная часть получателей пенсий и социальных выплат – это люди пожилого возраста, лица с инвалидностью, маломобильные граждане, а также жители сельских, прифронтовых и деоккупированных территорий, где зачастую нет банковских отделений.
Заявление Минсоцполитики прозвучало на фоне конфликта между Национальным банком Украины и ''Укрпочтой'' по поводу создания банка финансовой инклюзии. Генеральный директор ''Укрпочты'' Игорь Смилянский уже несколько лет продвигает идею создания банка на базе компании, тогда как НБУ выступает против такого варианта.