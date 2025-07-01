Кто лучше переносит жару - женщины или мужчины? Ученые назвали неожиданного "победителя"

С наступлением лета и повышением температуры воздуха вопрос терморегуляции становится особенно актуальным. Кто-то легко переживает жару, а кто-то чувствует непреодолимую усталость, головокружение и дискомфорт. Но зависит ли эта устойчивость от пола?

Потоотделение и метаболизм

Главный механизм охлаждения тела - это потоотделение. Пот испаряется с поверхности кожи, унося с собой лишнее тепло. Именно здесь кроется одно из ключевых различий между полами.

Мужчины, как правило, имеют больше потовых желез и начинают потеть раньше и интенсивнее, чем женщины, когда температура тела начинает повышаться. Их организм более эффективно выделяет пот, что позволяет им быстрее охлаждаться.

Кроме того, мужчины обычно имеют большую поверхность тела и более высокую мышечную массу, что приводит к большей выработке тепла во время физической активности, но и к большей способности к охлаждению из-за более мощного потоотделения.

Женщины же, в свою очередь, имеют менее интенсивное потоотделение. Однако, их организм лучше адаптируется к сохранению воды, что может быть преимуществом в условиях обезвоживания.

Женщины также, как правило, имеют более высокое соотношение жировой ткани к мышечной, что может влиять на теплоотдачу. Исследования показывают, что женский организм может иметь большую термостойкость в состоянии покоя, то есть они могут чувствовать себя комфортнее при более высоких температурах без чрезмерного потоотделения, до определенного предела.

Таким образом, в ситуациях, требующих активного охлаждения (например, во время интенсивных физических нагрузок в жару), мужчины могут иметь преимущество благодаря более эффективному потоотделению. Однако, это также означает, что они быстрее теряют жидкость и нуждаются в более активном пополнении водного баланса.

Роль гормонов и адаптация организма

Гормональный фон также играет важную роль в терморегуляции.

Эстрогены у женщин, как считается, могут влиять на функцию кровеносных сосудов и потовых желез, что, возможно, придает женскому организму определенную термостойкость в состоянии покоя. Однако, когда температура тела начинает значительно расти, мужской механизм охлаждения через потоотделение становится более эффективным.

У мужчин тестостерон связан с высоким уровнем метаболизма и большей мышечной массой, что генерирует больше тепла, но и способствует более активному потоотделению.

Организм человека способен к акклиматизации - процессу адаптации к условиям жары. При регулярном воздействии высоких температур, как мужчины, так и женщины могут улучшить свою терморегуляцию. Процесс акклиматизации включает увеличение объема плазмы крови, улучшение кровотока к коже и эффективное потоотделение.

Исследования показывают, что мужчины, как правило, акклиматизируются быстрее к жаре по сравнению с женщинами, что также может объяснять их лучшую переносимость экстремальных температур во время физических нагрузок.

Итак, хотя мужчины, как правило, имеют физиологические преимущества в способности к активному охлаждению из-за интенсивного потоотделения, что делает их более устойчивыми к жаре во время физических нагрузок, женщины могут демонстрировать лучшую термостойкость в состоянии покоя и эффективнее сохранять воду.

Однако, важнейшим фактором для безопасного переноса жары является не пол, а индивидуальные особенности, уровень гидратации, физическая активность и общее состояние здоровья.