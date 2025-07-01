ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кто лучше переносит жару - женщины или мужчины? Ученые назвали неожиданного "победителя"

Вторник 01 июля 2025 15:20
UA EN RU
Кто лучше переносит жару - женщины или мужчины? Ученые назвали неожиданного "победителя" Фото: Кто лучше переносит жару - женщины или мужчины? (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С наступлением лета и повышением температуры воздуха вопрос терморегуляции становится особенно актуальным. Кто-то легко переживает жару, а кто-то чувствует непреодолимую усталость, головокружение и дискомфорт. Но зависит ли эта устойчивость от пола?

На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина.

Потоотделение и метаболизм

Главный механизм охлаждения тела - это потоотделение. Пот испаряется с поверхности кожи, унося с собой лишнее тепло. Именно здесь кроется одно из ключевых различий между полами.

Мужчины, как правило, имеют больше потовых желез и начинают потеть раньше и интенсивнее, чем женщины, когда температура тела начинает повышаться. Их организм более эффективно выделяет пот, что позволяет им быстрее охлаждаться.

Кроме того, мужчины обычно имеют большую поверхность тела и более высокую мышечную массу, что приводит к большей выработке тепла во время физической активности, но и к большей способности к охлаждению из-за более мощного потоотделения.

Женщины же, в свою очередь, имеют менее интенсивное потоотделение. Однако, их организм лучше адаптируется к сохранению воды, что может быть преимуществом в условиях обезвоживания.

Женщины также, как правило, имеют более высокое соотношение жировой ткани к мышечной, что может влиять на теплоотдачу. Исследования показывают, что женский организм может иметь большую термостойкость в состоянии покоя, то есть они могут чувствовать себя комфортнее при более высоких температурах без чрезмерного потоотделения, до определенного предела.

Таким образом, в ситуациях, требующих активного охлаждения (например, во время интенсивных физических нагрузок в жару), мужчины могут иметь преимущество благодаря более эффективному потоотделению. Однако, это также означает, что они быстрее теряют жидкость и нуждаются в более активном пополнении водного баланса.

Роль гормонов и адаптация организма

Гормональный фон также играет важную роль в терморегуляции.

Эстрогены у женщин, как считается, могут влиять на функцию кровеносных сосудов и потовых желез, что, возможно, придает женскому организму определенную термостойкость в состоянии покоя. Однако, когда температура тела начинает значительно расти, мужской механизм охлаждения через потоотделение становится более эффективным.

У мужчин тестостерон связан с высоким уровнем метаболизма и большей мышечной массой, что генерирует больше тепла, но и способствует более активному потоотделению.

Организм человека способен к акклиматизации - процессу адаптации к условиям жары. При регулярном воздействии высоких температур, как мужчины, так и женщины могут улучшить свою терморегуляцию. Процесс акклиматизации включает увеличение объема плазмы крови, улучшение кровотока к коже и эффективное потоотделение.

Исследования показывают, что мужчины, как правило, акклиматизируются быстрее к жаре по сравнению с женщинами, что также может объяснять их лучшую переносимость экстремальных температур во время физических нагрузок.

Итак, хотя мужчины, как правило, имеют физиологические преимущества в способности к активному охлаждению из-за интенсивного потоотделения, что делает их более устойчивыми к жаре во время физических нагрузок, женщины могут демонстрировать лучшую термостойкость в состоянии покоя и эффективнее сохранять воду.

Однако, важнейшим фактором для безопасного переноса жары является не пол, а индивидуальные особенности, уровень гидратации, физическая активность и общее состояние здоровья.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Journal of Applied Physiology, Medicine & Science in Sports & Exercise, American Journal of Physiology.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Женщины Мужчины
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства