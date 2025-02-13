Кто контролирует трассу Покровск-Константиновка и что там происходит: ответ Сил обороны

По его словам, в районе трассы продолжаются бои, а оккупанты не имеют четкого контроля над ней.

"Там нет какого-то четкого контроля за трассой или населенными пунктами вокруг нее. Потому что там идут сейчас непосредственно идут боестолкновения с различными результатами. Украинские войска восстанавливают на определенных направлениях позиции, российские пытаются лезть и закрепляться, цепляться за какие-то малые населенные пункты, за какие-то отдельные позиции в малых населенных пунктах", - объяснил спикер.

Участок фронта вблизи трассы - это часть Покровского направления. Основной вектор атак на этом участке направлен ближе к Покровску.

"То есть, битва за Покровск идет, она идет довольно активно. Она идет на юг и юго-запад", - добавил Трегубов.



скриншот deepstatemap.live



Стоит добавить, что 10 февраля аналитический проект DeepState на своей карте обозначил часть трассы Покровск-Константиновка красным цветом, то есть под контролем оккупационных войск.