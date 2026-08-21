Кто контролирует "Рассвет": за российским "старлинком" нашли следы ФСБ

Владельцы в тени и миллионы государственной поддержки

Центр оборонных реформ установил, что ключевым владельцем "Бюро 1440" является X Holding LLC, которой принадлежит около 57% компании. Еще 4% к моменту сокрытия структуры собственности принадлежали гендиректору Шелобкову, по 3% - Артему Икоеву и Сергею Столярову, говорится в исследовании Центра оборонных реформ.

Около 33% связаны с закрытым фондом "Олимп-М", которым управляет Mercury Capital Trust Management Company – установить конечных владельцев этой доли сложно, поскольку актуальные данные о владельцах "Бюро 1440" были скрыты по решению российского государственного органа еще в 2022 году.

Шелобков одновременно возглавляет и "Бюро 1440", X Holding, и ряд других структур группы, в которую также входят YADRO, Citadel, Garda, Kryptonit и Micran. Часть этих активов находится под санкциями США или ЕС, однако Bureau 1440 LLC и ее руководитель в санкционных списках отсутствуют.

По оценке Центра оборонных реформ, "Бюро 1440" активно использует инфраструктурные и вычислительные ресурсы YADRO, аппаратно-программные системы Citadel и продукцию Micran, а среди собственных дочерних компаний - Labs 1440 (солнечные батареи), FAB Rassvet (производственная база для спутников) и производственная база для спутников.

Общая стоимость проекта "Рассвет" еще в 2024 году оценивалась примерно в 6,1 млрд долларов, из которых около 26% должны были обеспечить бюджет. В 2025 году "Бюро 1440" получило через Федеральное казначейство 3 млрд рублей (около 41 млн долларов) на компенсацию производственных и технологических затрат, а еще около 197 млн долларов – в виде ссуд от Perspective Technologies, аффилированной с X Holding.

Следы ФСБ в структуре X Holding

Центр оборонных реформ проследил связи X Holding с ФСБ: аппаратно-программные решения Citadel используют российские спецслужбы для мониторинга телефонной связи и интернет-трафика. К руководству Citadel в 2017 году присоединился Борис Мирошников, ранее возглавлявший Управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ, ныне известное как 18-й Центр ФСБ.

В 2018 году Citadel приобрела 51% доли Bastion, одним из совладельцев которой был Борис Королев – сын первого заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королева. В 2023 году Борис Королев стал заместителем гендиректора X Holding.