Кто и когда затопил российский корвет "Тарантул" в Севастополе: мнение аналитиков ISW

"Украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 потопили российский корвет типа "Тарантул" вблизи Севастополя", - говорится в сообщении.

18 января партизанское движение "Атеш" сообщило об обнаружении затонувшего корвета типа "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. Согласно спутниковым данным, предоставленным партизанами, судно затонуло между 28 и 31 декабря 2023 года.

Согласно заявлениям российских и оккупационных властей Крыма, 29 и 30 декабря 2023 года российские военные якобы отразили удары украинских воздушных и морских дронов по Севастополю.

"Это подтверждение ранее неизвестного успешного украинского удара указывает на то, что недавняя ударная кампания Украины по оккупированному Крыму, возможно, была успешнее, чем это было подтверждено открытыми источниками", - заявили аналитики ISW.

В Институте изучения войны добавили, что летом 2023 года украинские военные нанесли успешный удар по Черноморскому флоту России, что заставило оккупантов отвести корабли от основной базы в Севастополе.