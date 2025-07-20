Хрущевки не выстоят? Сейсмолог объяснил, какие землетрясения способны выдержать дома в Украине

Испытания землетрясениями: что способна выдержать украинская застройка

По словам Гриня, в Украине сейчас действуют современные строительные нормы, которые предусматривают три класса ответственности сооружений: СС1, СС2 и СС3. Самый высокий уровень требований - для объектов с большим скоплением людей, критической инфраструктуры или промышленности. Однако даже эти стандарты нуждаются в обновлении.

"У нас большая территория относится к одной сейсмической зоне, но это не совсем правильно. На расстоянии в 500 метров может быть совсем другая сейсмическая картина из-за различий в геологии или гидрологии. Нужно проводить специальные изыскательские работы для каждого конкретного объекта, особенно для СС3", - объясняет Гринь.

При этом он отмечает, что до 2004 года действовали еще советские нормы. При них дома могли выдерживать землетрясения до 5 баллов. Соответственно советская застройка уже не отвечает современным украинским требованиям строительства.

"При сильных землетрясениях идет разрушительная волна, то есть шоковая, которая приводит к повреждениям. Но еще есть эффект накопления, когда есть одно слабое землетрясение, затем второе, третье. При этом происходят колебания сооружения. Под влиянием землетрясений ослабляются соединения в конструкциях, сооружение "устает" и стает опасным", - говорит эксперт.

Гринь также отмечает, отдельный вопрос возникает по объектам инфраструктуры. Советская застройка уже "уставшая" и она может не выдержать сильных землетрясений. Однако, если речь идет об атомных электростанциях, то там проводится сейсмический мониторинг, который дополнительно оценивает эти риски.

Современное сейсмическое районирование Украины, класс ответственности СС3. Синим обозначены районы, где жилая застройка рассчитана на землетрясение 5 баллов, зеленым - 6, желтым - 7, розовым - 8, оранжевым - 9, красным - 10 (фото: Википедия)

Насколько Украина сейсмически безопасна

Украина считается относительно безопасной с точки зрения сейсмической активности. Около трети территории страны расположены на Украинском кристаллическом щите - одном из древнейших геологических образований Европы.

"Этот массив имеет монолитную структуру, а потому в нем отсутствуют активные тектонические разломы. Основная часть землетрясений, которые ощущаются на территории Украины, поступают из зоны Вранча в Румынии - одного из самых активных сейсмических регионов Европы. Она находится примерно в 110 км от нашей границы. Там на месте стыка Карпатских гор, на глубинах до 190 км возникают подземные толчки", - объясняет ученый.

Также сейсмически активными регионами являются Крым, части Одесской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Львовской и Тернопольской областей и Карпаты.

В прошлом году в Украине зафиксировали 9 небольших землетрясений. Всего за последние 100 лет наиболее разрушительным стало землетрясение 1927 года в Крыму, тогда 70% Ялты было разрушено.