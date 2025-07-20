Хрущевки не выстоят? Сейсмолог объяснил, какие землетрясения способны выдержать дома в Украине

Типичная советская застройка в Украине рассчитана на землетрясения до 5 баллов по шкале Рихтера, тогда как современные жилые дома должны выдерживать 6-7 баллов. Однако эта система не учитывает всех рисков, ведь сейсмическая активность в пределах даже одного района может существенно отличаться.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.
По словам Гриня, в Украине сейчас действуют современные строительные нормы, которые предусматривают три класса ответственности сооружений: СС1, СС2 и СС3. Самый высокий уровень требований - для объектов с большим скоплением людей, критической инфраструктуры или промышленности. Однако даже эти стандарты нуждаются в обновлении.
"У нас большая территория относится к одной сейсмической зоне, но это не совсем правильно. На расстоянии в 500 метров может быть совсем другая сейсмическая картина из-за различий в геологии или гидрологии. Нужно проводить специальные изыскательские работы для каждого конкретного объекта, особенно для СС3", - объясняет Гринь.
При этом он отмечает, что до 2004 года действовали еще советские нормы. При них дома могли выдерживать землетрясения до 5 баллов. Соответственно советская застройка уже не отвечает современным украинским требованиям строительства.
"При сильных землетрясениях идет разрушительная волна, то есть шоковая, которая приводит к повреждениям. Но еще есть эффект накопления, когда есть одно слабое землетрясение, затем второе, третье. При этом происходят колебания сооружения. Под влиянием землетрясений ослабляются соединения в конструкциях, сооружение "устает" и стает опасным", - говорит эксперт.
Гринь также отмечает, отдельный вопрос возникает по объектам инфраструктуры. Советская застройка уже "уставшая" и она может не выдержать сильных землетрясений. Однако, если речь идет об атомных электростанциях, то там проводится сейсмический мониторинг, который дополнительно оценивает эти риски.
Украина считается относительно безопасной с точки зрения сейсмической активности. Около трети территории страны расположены на Украинском кристаллическом щите - одном из древнейших геологических образований Европы.
"Этот массив имеет монолитную структуру, а потому в нем отсутствуют активные тектонические разломы. Основная часть землетрясений, которые ощущаются на территории Украины, поступают из зоны Вранча в Румынии - одного из самых активных сейсмических регионов Европы. Она находится примерно в 110 км от нашей границы. Там на месте стыка Карпатских гор, на глубинах до 190 км возникают подземные толчки", - объясняет ученый.
Также сейсмически активными регионами являются Крым, части Одесской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Львовской и Тернопольской областей и Карпаты.
В прошлом году в Украине зафиксировали 9 небольших землетрясений. Всего за последние 100 лет наиболее разрушительным стало землетрясение 1927 года в Крыму, тогда 70% Ялты было разрушено.
Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 13 июля, в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6. Его зафиксировали в 11:46:10 вблизи поселка Конятин на Буковине. Источник землетрясения находился на глубине 3 километров.
Читайте также о том, что 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.