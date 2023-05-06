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Зеленский присвоил звание Героя двум военным

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Украина, Суббота 06 мая 2023 19:54
Зеленский присвоил звание Героя двум военным Фото: высшее звание Герой Украины (dp.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский присвоил двум военным высшее звание - Герой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В честь Дня пехоты президент Украины вручил государственные награды.

В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено командиру 56-й отдельной механизированной бригады полковнику Сергей Сирченко.

Полковник принял участие в мероприятиях по сдерживанию вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях с 2014 по 2018 годы.

В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, что позволило обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. К тому же он выполнял ряд боевых задач в Запорожской области, Донецкой области, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе.

Также Глава государства передал "Золотую звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 годы. Личные и профессиональные качества командира позволяли подразделению удерживать участок фронта на Изюмском направлении, а также проводить наступательные действия.

Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в Бахмуте, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, ранее Зеленский посмертно наградил Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Более подробно о выдающемся защитнике Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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