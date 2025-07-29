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Крест боевых заслуг даст воинам "реальные вещи": Зеленский подал в Раду законопроект

Иллюстративное фото: статус Креста боевых заслуг изменят (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг. Он подал в Раду соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Президент отметил, что он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Это высокая награда, но на юридическом уровне такое отличие имеет лишь символический вес. 

"Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград Крест боевых заслуг будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого", - подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что по состоянию на сегодня Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, каждый из которых заслуживает благодарности. 

Глава государства призвал Раду оперативно подготовить законопроект к голосованию.

Фото: Крест боевых заслуг (указ президента Украины)

Крест боевых заслуг

Крест боевых заслуг - это украинская государственная награда, которую учредили 5 мая 2022 года. Ее вручает президент Украины военным за смелость, героизм и успешные боевые действия.

Получить эту награду могут как солдаты, так и командиры, если они проявили отвагу на фронте или хорошо провели операцию в бою. Награду могут дать даже в условиях, когда человек рисковал жизнью или действовал под огнём противника.

Первым эту награду получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Внешне награда сделана в виде креста с мечами вверх - это символ победы.

Напомним, в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.

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