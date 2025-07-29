Крест боевых заслуг даст воинам "реальные вещи": Зеленский подал в Раду законопроект

Крест боевых заслуг

Крест боевых заслуг - это украинская государственная награда, которую учредили 5 мая 2022 года. Ее вручает президент Украины военным за смелость, героизм и успешные боевые действия.

Получить эту награду могут как солдаты, так и командиры, если они проявили отвагу на фронте или хорошо провели операцию в бою. Награду могут дать даже в условиях, когда человек рисковал жизнью или действовал под огнём противника.

Первым эту награду получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Внешне награда сделана в виде креста с мечами вверх - это символ победы.

Напомним, в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.

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