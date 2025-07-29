Крест боевых заслуг даст воинам "реальные вещи": Зеленский подал в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг. Он подал в Раду соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
Президент отметил, что он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Это высокая награда, но на юридическом уровне такое отличие имеет лишь символический вес.
Он добавил, что по состоянию на сегодня Крестом боевых заслуг награждены 318 воинов, каждый из которых заслуживает благодарности.
Глава государства призвал Раду оперативно подготовить законопроект к голосованию.
Крест боевых заслуг - это украинская государственная награда, которую учредили 5 мая 2022 года. Ее вручает президент Украины военным за смелость, героизм и успешные боевые действия.
Получить эту награду могут как солдаты, так и командиры, если они проявили отвагу на фронте или хорошо провели операцию в бою. Награду могут дать даже в условиях, когда человек рисковал жизнью или действовал под огнём противника.
Первым эту награду получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Внешне награда сделана в виде креста с мечами вверх - это символ победы.
Напомним, в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.
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