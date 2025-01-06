Крещение Господне и Богоявление. В ПЦУ объяснили, чем важны эти праздники

В чем смысл Крещения Господня и Богоявления

"Дорогие братья и сестры! Сегодня мы отмечаем праздник, который наряду с Пасхой и Пятидесятницей относится к древнейшим праздникам в Православной Церкви. К древнейшим и важнейшим", - отметили в ПЦУ.

Украинцам напомнили, что событие Крещения Господа нашего Иисуса Христа касается жизни каждого верующего христианина.

"Через личное крещение безгрешный Сын Божий начинает Свою спасительную проповедь на земле, Он возлагает начало лечения поврежденной грехом человеческой природы", - добавили в Церкви.

Уточняется, что о событии крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах Иордана вспоминают все евангелисты.

Говорится также и о тогдашних настроениях людей (которые приходили креститься к Иоанну Предтече).

"Тогда выходили к нему Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская, и крестились в Иордане от него, исповедуя грехи свои - люди чувствовали время прихода", - процитировали в ПЦУ Евангелие от Матфея.

И когда Господь принял крещение в водах Иордана, то они увидели, как "раскрылись небеса", увидели "Духа Божьего, Который сходил, как голубь... И вот голос раздается с неба, который говорит: Это есть Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое благоволение", - рассказали украинцам.

В ПЦУ объяснили: в тот момент "полнота Пресвятой Троицы открывает Себя миру, ведь до того времени Она была в целом человечеству неизвестной".

"Вот в чем смысл праздника, и именно поэтому мы называем этот день не только Крещением Господним, но и Богоявлением", - отметили в Церкви.

Отмечается, что благодаря этому Богоявлению и всему, что Святая Троица совершила для нашего спасения, путь к единению с Богом с тех пор открыт для каждого.

"И только от нас зависит, станем ли мы на этот путь и не сойдем ли с него", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)