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В Киеве для водителей введено важное сезонное правило: что нужно знать

Вторник 01 апреля 2025 06:02
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В Киеве для водителей введено важное сезонное правило: что нужно знать На некоторых участках в Киеве вводят сезонное повышение скоростного режима (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на некоторых участках дорог в Киеве разрешено движение со скоростью до 80 км/ч. Речь идет о четырех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Где в Киеве можно двигаться со скоростью до 80 км/ч

В КГГА рассказали (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры), что количество участков в столице, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, ограничивают до четырех.

Уточняется, что согласно предыдущему решению Киевсовета, с 1 апреля в столице разрешалось движение со скоростью до 80 км/ч на 17 участках. Однако после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7.

"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальными исходами в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не разрешат", - добавили в Киевской городской госадминистрации.

Следовательно, сейчас увеличение скоростного режима до 80 км/ч возможно только на четырех участках:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
  • улица Набережно-Рыбальская (только в одном направлении - от улицы Электриков до Гаванского моста).

"Будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения", - подытожили в КГГА.

В Киеве для водителей введено важное сезонное правило: что нужно знатьПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, с какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф.

Читайте также, в связи с чем водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.

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