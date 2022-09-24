Прятались от обстрелов посреди леса: военные эвакуировали людей из-под Славянска

Во время стабилизационных действий, нацгвардейцами возле Славянска были обнаружены мирные жители, которые скрывались в лесу от обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.
Военные установили, что самому старшему человеку было 83 года, а самому младшему - 39 лет.
"Одна из лиц не могла передвигаться самостоятельно из-за возраста и хронических болезней. Совместными, решительными действиями мы смогли переправить самым безопасным путем людей до окончания боевых действий в этом районе Донбасса", - говорится в сообщении.
Военные оказали первую медицинскую и психологическую помощь. Уже позже гражданским предоставили еду и укрытие в ближайшем безопасном месте, для чего привлекли всестороннюю волонтерскую помощь.
Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины показали , как выглядит село Богородичное Донецкой области, которое недавно было освобождено от оккупантов.
Также украинские военные зашли в Святогорск.
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