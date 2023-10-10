ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прятали среди гражданских сооружений. ССО уничтожили российскую пушку под Бахмутом (видео)

Бахмут, Вторник 10 октября 2023 08:35
UA EN RU
Прятали среди гражданских сооружений. ССО уничтожили российскую пушку под Бахмутом (видео) Фото6 ССО уничтожили российскую пушку под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные Сил специальных операций уничтожили очередную российскую пушку Д-30. Оружие удалось утилизировать с первой попытки, несмотря на старания врага скрыть его среди гражданских построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Пушка Д-30 российских оккупантов уничтожил экипаж ударных БПАК ССО Украины на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, аэроразведка обнаружила вражескую пушку среди гражданских построек.

"В тот же день воины ССО отправились на уничтожение цели. Атаковали объект ночью, одновременно сбросив на него пару боеприпасов. Поразили российскую Д-30 с первой попытки", - констатировали бойцы ССО.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска держат оборону на востоке и юге и ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ добились успехов вблизи Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 10 октября
Ситуация на фронте сегодня 10 октября
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать