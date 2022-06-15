Хочуть відродити Російську імперію. США ввели санкції проти українця та росіянина

США додали до списку санкцій росіянина та українця. Вони є учасниками "Російського імперського руху", який вважають терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Зазначається, що санкції було введено проти українця Святослава Шевчука та росіянина Олександра Жуковського.

Обмеження запровадили через те, що вони є частиною праворадикальної організації "Російський імперський рух", яка виступає за відродження монархічного ладу в РФ. Вважається, що учасники цього руху вербували найманців для невизнаних республік у Донецькій та Луганській області.

За інформацією Мінфіну США, Жуковський та Шевчук "намагалися створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань, щоб підірвати демократичні процеси".

Зокрема, Шевчук спробував популяризувати "Російський імперський рух" у Європі у 2019 році та знайти нових однодумців.

При цьому Жуковський, починаючи з 2014 року, зібрав близько 200 мільйонів рублів на зброю для бойовиків ОРДЛО. Після повномасштабного вторгнення РФ до України він також допомагав фінансувати російську армію.