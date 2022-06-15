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Хочуть відродити Російську імперію. США ввели санкції проти українця та росіянина

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Середа 15 червня 2022 20:35
Хочуть відродити Російську імперію. США ввели санкції проти українця та росіянина Фото: Мінфін США ввів санкції проти українця та росіянина (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

США додали до списку санкцій росіянина та українця. Вони є учасниками "Російського імперського руху", який вважають терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Зазначається, що санкції було введено проти українця Святослава Шевчука та росіянина Олександра Жуковського.

Обмеження запровадили через те, що вони є частиною праворадикальної організації "Російський імперський рух", яка виступає за відродження монархічного ладу в РФ. Вважається, що учасники цього руху вербували найманців для невизнаних республік у Донецькій та Луганській області.

За інформацією Мінфіну США, Жуковський та Шевчук "намагалися створити глобальну мережу насильницьких та екстремістських угруповань, щоб підірвати демократичні процеси".

Зокрема, Шевчук спробував популяризувати "Російський імперський рух" у Європі у 2019 році та знайти нових однодумців.

При цьому Жуковський, починаючи з 2014 року, зібрав близько 200 мільйонів рублів на зброю для бойовиків ОРДЛО. Після повномасштабного вторгнення РФ до України він також допомагав фінансувати російську армію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська під час вторгнення в Україну залучили неонацистські угруповання. Німецька розвідка підтверджує участь у бойових діях як мінімум кількох із них.

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