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Хочуть "очиститись" від впливу РФ. Данілов вказав на добрий сигнал щодо ЄС

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Україна, Середа 29 червня 2022 12:59
Хочуть "очиститись" від впливу РФ. Данілов вказав на добрий сигнал щодо ЄС Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Німеччині хочуть розслідувати факт навмисної енергозалежності ФРН від Росії. Це є першим сигналом того, що в ЄС хочуть позбутися від впливу російської корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Заклики, які пролунали в Бундестазі щодо необхідності розслідування ситуації формування навмисної енергозалежності Німеччини від Росії в період керівництва країною Шредером і Меркель - перший крок до самоочищення ЄС від російського корупційного впливу", - написав він.

Нагадаємо, в червні Меркель дала перше інтерв'ю після початку повномасштабної війни, в якому згадала Путіна і Україну.

Раніше Меркель допустила, що між її відставкою і рішенням Путіна напасти на Україну може бути зв'язок.

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