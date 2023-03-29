Хотел прорваться в Киев. Пограничники задержали пьяного священника УПЦ МП (видео)

Как отмечают в ГПСУ, священника остановили на въезде в Киев без водительских прав. При себе он имел только документы, которые выданы на неизвестную личность во временно оккупированном Крыму и на территории России.

"Поп общался с пограничниками на жаргоне "Московского патриархата”. Под конец дерзкого монолога батюшка взволновался, что у него "пацаны под Бахмутом сдохли". Какие еще грехи скрывал священнослужитель, выяснят правоохранители", - сказано в сообщении пограничников.