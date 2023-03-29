Хотів прорватися в Київ. Прикордонники затримали п'яного священика УПЦ МП (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

Як зазначають у ДПСУ, священика зупинили на в'їзді до Києва без водійських прав. При собі він мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "Московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли". Які ще гріхи приховував священнослужитель, з'ясують правоохоронці", - йдеться у повідомленні прикордонників.