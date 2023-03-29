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Хотів прорватися в Київ. Прикордонники затримали п'яного священика УПЦ МП (відео)

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Середа 29 березня 2023 20:59
Хотів прорватися в Київ. Прикордонники затримали п'яного священика УПЦ МП (відео) Ілюстративне фото: прикордонники затримали п'яного священика УПЦ МП (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Священик УПЦ Московського патріархату намагався прорватися до Києва у нетверезому стані. Його затримали прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

Як зазначають у ДПСУ, священика зупинили на в'їзді до Києва без водійських прав. При собі він мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "Московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли". Які ще гріхи приховував священнослужитель, з'ясують правоохоронці", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прикордонники затримали священика, який утримував волонтерів у підвалі церкви під час окупації.

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Київ УПЦ МП прикордонники священики Війна Росії проти України пограничная служба
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