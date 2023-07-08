Хотел подкупить сотрудников СБУ: в Одесской области задержали бизнесмена

В Одесской области задержали бизнесмена, который пытался подкупить сотрудников Службы безопасности Украины за взятку в 90 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"За взятку в 90 тыс. евро фигурант предлагал украинским спецслужбам прекратить следственные действия и не изымать его имущество в рамках уголовного производства, которое расследует СБУ", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ сразу доложили своему руководству о таком "предложении" и продумали оперативную комбинацию. Это дало возможность задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в городе Рени обнаружили всю сумму взятки.

Сообщается, что злоумышленником оказался местный бизнесмен, директор одной из логистических компаний. Он является фигурантом в другом уголовном производстве СБУ, где расследуются коррупционные схемы на экспорте украинской агропродукции.

На основании собранных улик следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника СБУ и предлагал за деньги "отмазывать" мужчин от призыва.

Кроме того, СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу на похищении более 20 млн гривен.

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