Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали российского агента. Под руководством спецслужб РФ он планировал совершить диверсии на объектах "Укрзализныци" в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В результате спецоперации задержан вражеский диверсант, пытавшийся взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции", - говорится в ведомстве.
Злоумышленником оказался местный житель, работавший на ГРУ РФ.
По имеющимся данным, для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в "домашних" условиях мужчина дистанционно получил от военной разведки РФ.
В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении.
Однако благодаря оперативному реагированию правоохранителей агрессору это не удалось. Диверсант был задержан на этапе подготовки взрывов.
Кроме того, в ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи - он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локацию украинских войск.
По данным следствия, фигурант дистанционно координировал свои действия со знакомым - представителем агентурного аппарата российского ГРУ, находящегося в РФ.
Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджерах.
При обыске в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
В настоящее время ему доложено о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.
Ему грозит тюремное заключение.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Также мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Накануне за работу в РФ во время оккупации задержали депутата Херсонского областного совета. Теперь ей грозит тюремное заключение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.