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Хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области: СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала агента РФ в Харьковской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российского агента. Под руководством спецслужб РФ он планировал совершить диверсии на объектах "Укрзализныци" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации задержан вражеский диверсант, пытавшийся взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции", - говорится в ведомстве.

Сделало взрывное устройство

Злоумышленником оказался местный житель, работавший на ГРУ РФ.

По имеющимся данным, для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в "домашних" условиях мужчина дистанционно получил от военной разведки РФ.

В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении.

Однако благодаря оперативному реагированию правоохранителей агрессору это не удалось. Диверсант был задержан на этапе подготовки взрывов.

Собирал информацию об ВСУ

Кроме того, в ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи - он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Для этого злоумышленник объезжал местность обоих регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локацию украинских войск.

По данным следствия, фигурант дистанционно координировал свои действия со знакомым - представителем агентурного аппарата российского ГРУ, находящегося в РФ.

Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджерах.

Изъяты доказательства и подозрение

При обыске в помещении задержанного обнаружен мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время ему доложено о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит тюремное заключение.

Фото: задержание агента РФ в Харьковской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Также мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне за работу в РФ во время оккупации задержали депутата Херсонского областного совета. Теперь ей грозит тюремное заключение.

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