Хотел взорвать военного в Одессе: СБУ схватила "на горячем" вражеского агента

По данным спецслужбы, 31-летний житель области должен был заложить взрывчатку с осколочными элементами в жилом районе, вблизи детской площадки.

Детали дела

Злоумышленника задержали "на горячем" - сразу после того, как он заложил самодельное взрывное устройство на месте будущего покушения.

Фото: СБУ задержала диверсанта, который должен был взорвать украинского военного в Одессе (t.me/SBUkr)

Следствие установило, что агент был завербован через пророссийские Telegram-каналы, где ему предложили "легкие деньги". Сначала он поджег военный автомобиль, после чего получил инструкции для теракта.

Целью атаки был украинский офицер. Взрывчатку планировали активировать дистанционно через мобильный телефон.

Фото: СБУ задержала диверсанта, который должен был взорвать украинского военного в Одессе (t.me/SBUkr)

По замыслу российских спецслужб, теракт должен был вызвать как физические потери, так и информационный эффект. Впрочем, СБУ заранее обнаружила угрозу и полностью задокументировала подготовку.

Что грозит

Задержанному уже объявлено подозрение сразу по нескольким статьям:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Его взяли под стражу без права внесения залога.