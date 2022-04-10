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Не хочемо упускати можливість, якщо вона у нас є, - Зеленський про переговори з РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на всі жахи, які робить російська армія, необхідно сідати за стіл переговорів з Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

"Ніхто не хоче вести переговори з людиною або людьми, які катували цей народ. Це все зрозуміло. І як чоловік, як батько я це прекрасно розумію", - сказав Зеленський через добу після обстрілу Краматорська.

Президент визнав, що він повинен бути "реалістом" щодо перспектив швидкого врегулювання, враховуючи, що переговори досі обмежувалися зустрічами на низькому рівні.

"Ми не хочемо упускати можливість, якщо вона у нас є, для дипломатичного рішення", - додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що повністю впевнений у членстві України в Євросоюзі.

Раніше Зеленський висловився про санкції проти Росії. За словами президента, потрібен такий коктейль, щоб запам'ятався, як "коктейль Молотова".

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України