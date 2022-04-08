Зеленський про санкції проти РФ: потрібен такий коктейль, щоб запам'ятався, як "коктейль Молотова"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібен потужний санкційний коктейль проти Росії, який запам'ятається як "коктейль Молотова". Глава держави додав, що українським захисникам необхідна зброя, яка є у Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу перед парламентом Фінляндії.

За його словами, путінська Росія програє у війні проти України. Це стане одним з найбільших вкладів української держави в європейську безпеку за останні десятиліття.

Зеленський додав, що саме тому Україні потрібна зброя, яка є у країн Євросоюзу. Крім того, необхідні по-справжньому дієві і потужні санкції проти Росії.

"Такий запам'ятовується санкційний коктейль, як"коктейлі Молотова". Наполягайте на цьому!" - закликав Зеленський парламентарів Фінляндії.