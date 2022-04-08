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Зеленський про санкції проти РФ: потрібен такий коктейль, щоб запам'ятався, як "коктейль Молотова"

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 18:50
Зеленський про санкції проти РФ: потрібен такий коктейль, щоб запам'ятався, як "коктейль Молотова" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібен потужний санкційний коктейль проти Росії, який запам'ятається як "коктейль Молотова". Глава держави додав, що українським захисникам необхідна зброя, яка є у Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу перед парламентом Фінляндії.

За його словами, путінська Росія програє у війні проти України. Це стане одним з найбільших вкладів української держави в європейську безпеку за останні десятиліття.

Зеленський додав, що саме тому Україні потрібна зброя, яка є у країн Євросоюзу. Крім того, необхідні по-справжньому дієві і потужні санкції проти Росії.

"Такий запам'ятовується санкційний коктейль, як"коктейлі Молотова". Наполягайте на цьому!" - закликав Зеленський парламентарів Фінляндії.

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