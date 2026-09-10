Хотели украсть миллионы на закупках: СБУ разоблачила схему с топ-чиновниками Луганской ОВА

Сотрудники Службы безопасности при содействии главы Луганской ОВА задержали организаторов схемы - руководителя одного из департаментов администрации, его заместителя и их сообщника, являющегося владельцем аффилированной компании.

По данным расследования, чиновники искусственно создавали видимость конкуренции при проведении тендеров. Это позволяло обеспечивать победу подконтрольным предприятиям, от которых организаторы схемы ежемесячно получали "откаты".

Чтобы скрыть передачу нелегальных средств, фигуранты отправляли деньги по почте. Правоохранители задокументировали такие "посылки" из Кропивницкого и Закарпатья.

Фото: задержание фигурантов коррупционной схемы (СБУ)

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, черновые записи с расчетами "откатов" и наличные, полученные преступным путем.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.