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"Хотели Патрона, а не больного пса": 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле

Среда 16 июля 2025 17:00
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"Хотели Патрона, а не больного пса": 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле Истории собак из приюта в Гостомеле, которые вас поразят (фото: Gostomel Shelter)
Автор: Юлия Гаюк

К сожалению, в украинском обществе до сих пор распространено отношение к животным как к вещам: их дарят, привязывают на цепь, оставляют или сдают в приюты, когда те становятся "неудобными".

Руководитель Gostomel Shelter в Гостомеле, Мария Вронская, поделилась с РБК-Украина четырьмя щемящими историями своих подопечных. Эти преданные собаки прошли жестокость и потери, показав невероятную силу духа. Их судьбы - яркий пример того, как мы ищем "пса Патрона", а не больное или брошенное животное с реальными потребностями.

Грей (джек-рассел-терьер)

Этот песик стал нежелательным подарком и жертвой чужих решений. Его история - хороший пример того, что наше общество до сих пор относится к животным, как к вещам.

Его "подарили" дети своим родителям, искренне считая, что это проявление любви. А для родителей это было обузой. Его воспринимали не как живое существо, а как предмет - милый, модный, пока удобный.

Когда он был хрупким щенком, ему повредили позвоночник и выбросили в приют. Песик терял способность ходить с каждым днем. Мы ежедневно получали десятки запросов с желанием "забрать". Но стоило упомянуть о необходимости лечения, которое стоит десятки тысяч, люди исчезали. Все хотели себе "пса Патрона", а не существо с реальными потребностями.

Виноват ли он в ошибках людей? Думаю, что нет. Нас как приют обвиняли в том, что запугиваем людей, но мы детально отбирали среди сотни запросов ту самую семью, которая больше не предаст. Потому что люди в нем продолжали видеть только породу, а не живое существо.

И эта семья появилась. Сегодня Грей ходит. Даже, мы бы сказали, бегает. У него есть дом и любовь.

&quot;Хотели Патрона, а не больного пса&quot;: 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле

Джек-рассел-терьер Грей (фото: Gostomel Shelter)

Грей

Когда-то он жил в семье. Любил детей. Верил людям. Но потом началась война и он стал неудобным. Этого пса предала семья. Его просто передали первым, кто согласился взять.

В новой семье с ним не справились. Ему надевали кастрюли на голову и били. Он терпел, но все же защитил себя и покусал владельцев. И тогда его решили усыпить. Как будто жизнь можно выключить одним решением и животное виновато в зле, которое с ним сделали.

Но его спасли, и он оказался в нашем приюте.

Не менее полугода понадобилось, чтобы он позволил к себе подойти. Сейчас до сих пор, когда заходишь к нему в вольер, он отходит в угол и ждет, пока ты выйдешь. Грей не бросается. Не рычит. Но и не подходит. У него есть границы. И мы их уважаем. Это он - не "злая" собака. Он лишь однажды поверил и, надеемся, что поверит еще раз.

&quot;Хотели Патрона, а не больного пса&quot;: 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле

Грей (фото: Gostomel Shelter)

Игарешик

Игарешика нашли в Киевской области. По словам местных жителей, он долгое время жил на улице под "присмотром общины". Его не били, не прогоняли - но и не брали ответственности.

Все изменилось, когда собаку сбило авто. Позвоночник получил удар. После травмы на месте удара начала расти опухоль - прямо на спинном мозге. Это означало ежедневную боль и постепенную потерю подвижности. Почему его привезли в приют только через месяц после аварии - вопрос, на который нет четкого ответа. Но этот месяц стал решающим.

Когда пес попал в приют, он еще делал попытки ходить. Хирургическое вмешательство было слишком рискованным: опухоль касалась спинного мозга, и ее удаление могло оставить животное парализованным.

Мы приняли сложное и дорогое решение - пройти курс химиотерапии, потому что это был шанс для него. Но это не помогло и он потерял способность ходить.

Конечно, сначала люди "очень им интересовались". Но потом, как он потерял способность ходить, люди исчезли. Сегодня он передвигается на коляске. И каждый день встречает волонтеров с той же светлой, открытой улыбкой. Он играет, реагирует на голос, радуется мелочам. Этот пес с самыми добрыми глазами.

Его история - о том, как животные способны приспосабливаться к изменениям, которые человек часто не выдерживает. Он не жалуется, не обижается и, кажется, понимает больше, чем мы думаем.

&quot;Хотели Патрона, а не больного пса&quot;: 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле

Игарешик (фото: Gostomel Shelter)

Мика

Я увидела ее в Instagram. Кто-то из Николаевской области умолял: "Заберите алабая с цепи, пока не поздно". И я думала, это щенок. Такая она худая и маленькая.

Мой муж утром сел в машину и поехал. Нашел СТО, где ее держали. Не без труда, но уговорил ее зайти в клетку и привез мне.

Это моя собака. Хотя большинство животных, которых я спасала, впоследствии находили другие семьи - она осталась. Она была среди тех единиц, кого я уже не смогла отдать.

Оказалось, что Мика - не щенок, а старая собака. Ее почки отказывали, поэтому ветеринары честно сказали: это 100% смерть, лишь вопрос времени. Но она еще имела шанс на несколько недель тепла, покоя, любви. Она прожила с нами чуть меньше двух месяцев и умерла в моей спальне.

Говорят, алабай выбирает одного хозяина на всю жизнь. Кажется, она тогда выбрала меня.

Мика стала моим первым алабаем. После нее я больше не могла отказывать тем, кто напоминал ее. Они были разные - с разными судьбами, характерами, болями. И мы принимали их всех, пока были силы и места.

Я до сих пор не могу ее отпустить. Потому что она научила меня, что даже несколько недель заботы - это целая жизнь для того, кто раньше имел только холод и одиночество.

&quot;Хотели Патрона, а не больного пса&quot;: 4 щемящие истории страдающих собак из приюта в Гостомеле

Алабай Мика (фото: Gostomel Shelter)

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