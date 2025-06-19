Хотели форсировать Днепр? Агенты "АТЕШ" раскрыли цель переброски войск армии РФ в Крыму

"Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра", - отметили в "АТЕШ".

Сообщается, что таким образом российские войска, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, перегнали зря большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива.

"Эта ненужная активность помогла агентам "АТЕШ" обнаружить стоянки инженерной техники оккупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу", - добавили представители движения.