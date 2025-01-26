RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Хотели дойти до Румынии, но заблудились на три дня. В Карпатах нашли двух мужчин

Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей, которые хотели попасть в Румынию (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Двое мужчин пытались через горы незаконно попасть в Румынию. Однако нарушители заблудились в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям. Это мужчины 21 и 32 лет.

 


Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей (t.me/DPSUkr)

Как отмечают в ГПСУ, мужчины планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились в Карпатах на три дня из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения.

Пограничники и спасатели обнаружили нарушителей через полтора часа поисков. Их доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.

На мужчин также составили административные протоколы.

 

Незаконный выезд за границу

Напомним, в начале января полиция провела более 60 обысков в рамках дел о незаконном выезде за границу военнообязанных мужчин. Правоохранители ликвидировали почти 50 схем незаконного выезда в 22 регионах Украины.

Позже полиция сообщила о новых обысках, были разоблачены схемы переправки мужчин за границу на территории 19 областей.

Также ГБР недавно объявило подозрение нардепу в организации незаконной переправки мужчин через границу. По информации источников РБК-Украина, подозрение вручили нардепу от партии "Батькивщина" Константину Бондареву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыВыезд за границуПограничная службаПограничники