Хотели дойти до Румынии, но заблудились на три дня. В Карпатах нашли двух мужчин

Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух молодых людей, которые три дня бродили по заснеженным горным высокогорьям. Это мужчины 21 и 32 лет.



Фото: в Карпатах нашли двух нарушителей (t.me/DPSUkr)

Как отмечают в ГПСУ, мужчины планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились в Карпатах на три дня из-за отсутствия маршрута и необходимого снаряжения.

Пограничники и спасатели обнаружили нарушителей через полтора часа поисков. Их доставили в больницу с диагнозом переохлаждение.

На мужчин также составили административные протоколы.