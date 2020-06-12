Хотів возз'єднатися з сім'єю: на КПВВ на Донбасі помер чоловік

Біля контрольно-пропускного пункту в Мар'їнці чоловік 1961 року народження помер від серцевого нападу. Він намагався возз'єднатися зі своєю родиною.

Про це у Facebook повідомляє Моніторингової місії ООН з прав людини.

Чоловік кілька місяців перебував у лікарнях на території України і намагався возз'єднатися зі своєю родиною в Донецьку.

Слідом за тим, як Україна відновила роботу КПВВ 10 червня, чоловік чекав можливості перетнути лінію дотику.

"Увечері 11 червня йому стало погано, і його доставили в лікарню в кареті швидкої допомоги. Незабаром він повернувся до автобусної зупинки у КПВВ з надією потрапити на наступний день на територію, контрольовану самопроголошеної "Донецької народною республікою". Через кілька годин він помер від серцевого нападу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна з 10 червня відновила пропуск через два КПВВ на Донбасі, проте бойовики не пропускають людей в окуповані райони.

Крім того, бойовики висунули свої умови по роботі КПВВ на Донбасі.