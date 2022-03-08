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Російські хакери атакують українські інформресурси, поширюючи шкідливі файли

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 16:13
Російські хакери атакують українські інформресурси, поширюючи шкідливі файли Фото: Росыя продовжує атаки на українські інформресурси (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські хакери продовжують атакувати інформаційні ресурси в Україні. Вони поширюють небезпечні файли, які містять шкідливі файли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони.

Урядова команда CERT-UA виявила в мережі дивний файл "довідка.zip". Він містить файл контекстної довідки "dovidka.chm", який є небезпечним і запускає шкідливу програму MicroBackdoor.

"Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення такого файлу потрібно негайно ізолювати комп'ютери та повідомити про це команду CERT-UA.

Нагадаємо раніше РБК-Україна повідомляло, що ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ.

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