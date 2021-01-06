Хорватію сколихнув черговий землетрус, поштовхи дійшли до столиці

Фото: землетрус (Getty Images)

У Хорватії стався черговий потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів знову розташовувався в центральній частині країни.

Про це повідомляє хорватське агентство Croatia Week.

За інформацією Сейсмологічної служби Хорватії, землетрус було зафіксовано після 18:00. Його сила становила 5 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався поблизу населеного пункту Петриня, який найбільше постраждав від попередніх землетрусів.

Поштовхи відчувалися в Загребі, адже епіцентр залягав за 45 кілометрів від нього, а також в сусідніх країнах.

Нагадаємо, наприкінці грудня Хорватію сколихнули потужні землетруси. Жертвами декількох потужних землетрусів стали семеро людей. Серед загиблих була неповнолітня дівчинка.

Як писало РБК-Україна, в результаті землетрусів постраждала будівля українського посольства в Загребі. Персонал дипломатичного представництва не постраждав.

Додамо, на початку тижня президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії, яка постраждала від землетрусів.