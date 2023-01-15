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В Хорватии загадочно исчезла "замороженная" яхта российского олигарха: что говорят власти

Фото: российский олигарх Алишер Усманов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из хорватского порта угнали "замороженную" яхту подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова. Позже ее обнаружили в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на хорватские СМИ.

Инцидент произошел еще три места назад, но хорватские правоохранители обратили на это внимание только сейчас. В порту Бетина на хорватском острове Муртер стояла пришвартованная яхта Irina VU, принадлежащая Усманову и его жене Ирине. Она была заморожена в рамках антироссийских санкций.

Отмечается, что 35-метровая яхта Irina VU стоимостью около 5 млн евро зарегистрирована в 2012 году в Сплите. По данным открытых источников, судно вышло из порта Бетина 6 октября, а уже 9 октября зашло в турецкий порт Дидим. Там яхта стала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты.

Этими же днями в хорватский порт зашла яхта, которая по словам приближенного к властям источника, должна была притворяться судном российского олигарха. Таким образом официальные структуры должны были считать, что Irina VU до сих пор стоит в марине Бетина.

Фото: слева яхта Усманова Irina VU, справа - идентичная яхта, стоящая в порту Хорватии (jutarnji.hr)

Что говорят в Хорватии

Официально хорватские чиновники говорят, что идентичность яхт - это только совпадение. В настоящее время правоохранители начали расследование вместе с международными структурами. СМИ сообщают, что пограничная служба выпустила яхту, поскольку не располагала информацией о запрете.

Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Ален Госпочич заверил, что когда яхта попала под санкции, ее опечатали, а владельцам сообщили, что они больше не могут пользоваться своим имуществом.

На вопрос о том, как яхту угнали, он ответил, что министерство не может иметь охрану в портах и что Бетина - марина открытого типа, куда каждый может прийти без проблем.

"В порту Бетина все открыто для всех. Мы с вами можем прийти туда, прогуляться по набережной и запрыгнуть на любую пришвартованную там яхту. Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта выдал указание властям, что доступ к яхте запрещен, а министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует это сделать, поскольку такая система нежизнеспособна", - сказал Госпочич.

Также он заявил, что проверять, похитил ли кто-то замороженное имущество, не входит в их обязанности.

Напомним, в Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова почти на 2 млрд гривен. В частности, в украинских портах находились подпольные склады с железной рудой, принадлежащей его компании.

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