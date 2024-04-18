В Хорватии партия премьера выиграла выборы. Он поддерживает Украину

Партия Хорватского демократического союза (HDZ) действующего премьер-министра Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах. Пленкович является проукраинским политиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии Хорватии и HRT .
По состоянию на 14:00 18 апреля было посчитано 99,79% голосов избирателей. Хорватский демократический союз (HDZ) получил 61 место в парламенте из 151. Это на пять мест меньше, чем на предыдущих выборах в 2020 году.
Коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией заняла второе место и получила 42 мандата. Неформальным лидером коалиции является пророссийский президент Зоран Миланович.
Правые популисты из партии "Отечественного движения" получили третье место. Им досталось 14 мандаты в парламенте. Консерваторы получили 11 мест, а левое зеленое движение - 10.
Следует отметить, что выборы в Хорватии были назначены после волны протестов в начале года. Это предшествовало обвинение HDZ в коррупции. Хорватский демократический союз находится у власти непрерывно с 1991 года.
СМИ отмечают, что выборы проверкой правительственной партии и премьера Андрея Пленковича.
Предвыборная кампания сопровождалась постоянными спорами между Пленковичем и Милановичем. Последнему не разрешили баллотироваться на выборы, поскольку он занимает пост президента.
Пленкович обвинял президента в пророссийской позиции и противодействии обучению украинских солдат в Хорватии.
В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.
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