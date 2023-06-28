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Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Хорватия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства поблагодарил Хорватию за решение признать Голодомор геноцидом украинского народа.

"Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля - ни прошлыми, ни современными", - отметил Зеленский.

Почему это важно

Напомним, искусственный голод, известный как Голодомор, устроили советские власти в 1932-1933 годах в Украине. Еще в 2006 году Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом активизировалось во многих странах. Соответствующие декларации уже приняли парламенты Великобритании, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Германии, Исландии, Франции, Болгарии и Люксембурга.

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Владимир ЗеленскийПарламентГолодоморХорватия